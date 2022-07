Expresó el consejero Francisco López, al enterarse que a la empresa cuestionada se le pagó más de dos millones de soles.



Esto luego de escuchar las declaraciones del gerente de desarrollo económico Tony Mori. “Usted nos habla de algunos proyectos y entre todos estos hay un aproximado de 57 millones de soles. Desde el año 2019 a la fecha a dos proyectos yo le puse el ojo y he participado en las asambleas desarrolladas con los ganaderos en Yurimaguas.

En la asamblea con los ganaderos de Alto Amazonas estuvimos los consejeros Janeth, Valera y yo; así como cuatro congresistas. Ahí se demostró que hubo serias irregularidades en ese proceso. Ahora ¿cómo se puede conciliar y a base de la falta de un informe? Como abogado y técnico se sabe que para que el Procurador haya conciliado con la empresa, tenía que contar con una resolución dada por el gobernador.

Ahí recién el Procurador podía ir al centro de conciliación. Antes tuvo que pedir un informe técnico al área usuaria. ¿Contó con esa resolución del gobernador, está en el expediente? Es imposible que técnicamente se concilie con una empresa denunciada ante la Contraloría. Que no ha pagado la multa por retraso en la entrega de las vaquillas. Jamás ha debido conciliar” expuso López.

Agregando que las vaquillas no tenían los términos de referencia (TDR) en las bases solicitadas. “Me sorprende muchísimo que hayan conciliado, quiero saber si la misma empresa sigue siendo la ganadora del proyecto ganadero. De acá iremos directo al ministerio público a formular la denuncia penal correspondiente, ya no iremos a Contraloría, esto no ha debido suceder. Son 57 millones de soles que han manejado, o sea, han hecho un festín, han hecho lo que han querido.

¿Cuánto le han pagado a la empresa, cuánto, 2 -4 -6 no devengados, sino monto girado, en la mano del proveedor? Porque ahí se configura el delito. Si se le paga ya se ha configurado el delito porque ha entregado un producto malo” habló López.

RESPONDIÓ EL GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO.

“Frente a la irregularidad la acción que he tomado es enviar un informe a Tesorería y Logística para que no se pague la garantía de fiel cumplimiento. La Conciliación ha sido hecha por el Procurador en representación del gobierno regional.

El asesor jurídico ha mostrado un expediente en donde sí hay una resolución del gobernador para que represente el Procurador. Sí le han pagado a la empresa algo de 2 millones y medio de soles” aclaró Tony Mori.

“No sé quién haya pagado, pero esas vaquillas han sido entregadas fuera del TDR y no se le tenía que pagar. El Consorcio Ganadero estaba por Iquitos y se quedó en que no se le pagaría, ahora nos dice que le han pagado.

Esperábamos solo esa información para poner la denuncia penal. Al haberle pagado por algo irregular se ha configurado el delito, por lo que hoy mismo haremos la denuncia” concluyó el consejero López Robles.