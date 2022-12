Miguel Bacca, se resiste a pesar que hay una resolución judicial de por medio que ordena reincorporar a la asesora legal Ruth Gutiérrez Oré.

No la considera para nada. Y es que la mencionada profesional siempre ha estado observando los pagos indebidos hechos a personal asistencial o administrativo de ese nosocomio. El Procurador del gobierno regional Roldán Ruiz, con oficio 4046 también le ordena reincorporar a su plaza de asesora legal; pero Bacca Pinto, no se quiere dar por enterado.

“Ordeno al señor director del hospital regional proceda a reincorporar a la demandante Ruth Gutiérrez Oré, como jefa de la oficina de asesoría jurídica del hospital regional con los mismos derechos, beneficios y nivel remunerativo que ostentaba al momento de su cese laboral.

Que se le incluya en la planilla única de trabajadores como contratada a plazo indeterminado” puntualiza el mandato judicial, así como el reconocimiento a todos los beneficios laborales que por ahora se han visto perjudicados con la no reposición de la trabajadora en su plaza original.

Agregando: “Señor director nada hay que dilucidar, discutir, aclarar o interpretar en relación a este fallo, solo debe cumplirse en sus propios términos, tal como expresamente lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. No acatarlo conlleva a responsabilidades de naturaleza civil” dice Ruiz exhortando por última vez al director a cumplir con el mandato judicial.