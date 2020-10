“Procesos se siguen cayendo por malos expedientes y eso acarrea responsabilidades”

Expresó el vicegobernador de Loreto Andrés Ferreira.



Lo mencionó en el marco de cerrarse prácticamente el año 2020, un año en que está incluida la pandemia que hizo al mundo entero cambiar una serie de situaciones. Un año absolutamente diferente al resto de la historia reciente.

“Sin duda un año diferente con tantos cambios en la vida social de las personas. Un año donde todo se paralizó y la verdad que acá se ha descubierto todo un tema con salud, educación, desconectados, muchos problemas han salido a relucir.

La evaluación no es positiva, hay que ser claros. Hay tantas cosas que se pudieron haber hecho si hubiera habido decisión política, eso hay que decirlo. Hay tantas cosas que no puedo aceptar, como que el embarcadero “Huequito” que siga cerrado cuando debe estar activo.

Hace tiempo que han debido resolver el problema legal o administrativo existente para que luego lo administre el gobierno regional o lo pongan a concesión. Se tienen que hacer cosas diferentes y concretas.

En el tema de adquisición de maquinaria pesada ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que dos veces se viene cayendo el proceso. Hoy se está levantando Yurimaguas, todo porque realmente los expedientes técnicos no están bien hechos, acá hay responsabilidades que se tienen que esclarecer.

Deben corregir, decirlo y ser claros. Esas cosas no se pueden permitir. Yo informo al gobernador las cosas que pasan, pero las decisiones las toma él como gobierno, la parte administrativa y gerencia general. Todas esas cosas deben pasar por ellos, no por uno” expresó el vicegobernador.

¿A qué ha venido el presidente Martín Vizcarra?

-Él llegó a las 8 y 30 de la mañana y empezó su recorrido de acuerdo al cronograma que le hacen. Visitar Enapu, el puente Bellavista Nanay ¿pero realmente el gobierno central qué tiene que mostrar acá?

Ese puente (Nanay) nunca debió parar, si hablamos del desarrollo y el tema industrial de puertos hacia el lado de Mazán e Indiana ¿por qué se paralizó esa obra? La carretera Zungarococha también está parada desde el año pasado. Hay cosas muy estancadas y se debe dar una explicación seria, formal. Nos preocupan muchas cosas como gobierno regional.

Respondió Andrés Ferreira, agregando que igual preocupa el llamado re-inicio de la obra del hospital Iquitos y cuando se ve en que consiste el re-inicio; se observa que la empresa lo único que hace es limpiar algunas zonas, no en sí empezar la construcción que es lo que más demanda el pueblo para contar con un nosocomio nuevo, con el debido equipamiento y recursos humanos.

A ese paso transcurrirá el año del Bicentenario del Perú y los loretanos seguirán esperando el término de hospital Iquitos.

Finalmente, hay que indicar que ahora el presidente del Perú al parecer ya no quiere tener contacto con el pueblo, recorre la isla en helicóptero. Ya no querrá escuchar ningún reclamo. Si bien es cierto, anduvo en motocarro con la ministra Donayre, fue para dar la imagen de popularidad, pero no porque haya escuchado el clamor del pueblo. Que en esta ciudad es bastante intenso.