El valor agregado a los productos de esta parte de la Amazonía del país, de nuestra querida región Loreto, es una etapa que todavía sigue en planes, y lo que falta es “voluntad política” tanto del nivel de gobierno central como del nivel regional e incluso los gobiernos municipales para pelearlo y lograr esto que significará mover positivamente la economía de miles de productores del bosque.

Pero estos lanzamientos deben tener no solo un soporte técnico sino un mercado asegurado con las estrategias actuales de captura de clientes nacionales y del exterior. Ya existen experiencias exitosas, pero son solamente las iniciativas privadas las que se benefician de las investigaciones que hace el Estado a través de diversas entidades.

El problema es que el crecimiento no se balancea y curiosamente solo salen ganando los que no producen las materias primas, y los productores del bosque por falta de incentivo del Estado siguen en pobreza siendo ricos en especies vegetales y otras de la naturaleza que los y nos rodea.

Las políticas de procesamiento solo han servido para ilusionar y endeudar a los productores locales y regionales en general, a pesar que en esta etapa previa de los proyectos se gastan inmensas sumas de dinero público y también compartido con el apoyo de la cooperación técnica internacional.

Por supuesto que nos alegra que se siga persistiendo en estos proyectos, pero ya es hora de hablar que son exitosos (pero ello no sucede), porque si solo nacen para luego desaparecer al poco tiempo, no hemos aprendido nada de las experiencias pasadas. Y es justamente el no asegurar mercados es donde se presenta el mayor problema.

Se ha recordado la experiencia de las piñas del anterior gobierno regional de Loreto, donde al final quedó abandonado, no funcionó. Después se deslizó que el problema es que nuestra cosecha de frutas se da por temporadas. Vaya novedad. Y nos danos cuenta que los estudios han sido inconsistentes para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo.

Parece que esta vez será diferente con la planta procesadora de aguaje que se acaba de inaugurar en una comunidad del río Napo. Explicó el Pedicp que cuando no sea la temporada del aguaje en la zona, la maquinaria seguirá trabajando con otras frutas como la piña o el ungurahui. Del aguaje aprovecharán la pulpa (carne) y el aceite muy cotizado en Europa para productos de belleza y otros. Deseamos que esta vez hayan asegurado el éxito, ya que el presupuesto de casi un millón 700 mil soles no debe significar un desperdicio.