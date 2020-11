Primera propuesta legislativa: Creación del fondo estudiantil para el estudio superior – técnico universitario de zonas rurales y alejadas de la región Loreto

El candidato Javier Rocha de ACCION POPULAR, plantea la creación del fondo estudiantil para el estudio superior técnico universitario del joven loretano, un proyecto de ley que de llegar al congreso pretender materializar a través de su bancada nacional de acción popular.

La necesidad de la educación superior universitario y técnica en Loreto es urgente máxime si no existen instituciones licenciadas por SUNEDU, que puedan ser bases y centros de estudios para el desarrollo del joven loretano, quienes ven truncados sus sueños ya que no pueden acceder a esta oferta universitaria y algunos solo optan por trabajar y olvidar o posponer sus sueños ya que no cuentan con los recursos para viajar a la capital y costearse unos estudios de por lo menos 3 a 5 años para que se conviertan en profesionales o técnicos y puedan ser alguien en la vida.

Qué, en ese orden de ideas lo que se propone es que se legisle una norma que sustente la existencia de un fondo específico para la creación de becas universitarias completas en su primer año para que 100 jóvenes egresados de colegios nacionales de las zonas rurales y alejadas de las Provincias de la región Loreto puedan materializar sus sueños y tener el derecho constitucional de acceso a la educación en cualquier nivel de desarrollo del ser humano, este fondo estudiantil cubrira el pasaje a la capital de la república, el pago mensual de la institución educativa superior o técnica más el gasto de alojamiento y el gasto de manutención alimentaria básica, se espera el aumento progresivo de 100 alumnos cada año.

Qué este proyecto legislativo está dirigido directamente al sector rural para aquellos jóvenes estudiantes de sitios muy alejados de la amazonia peruana, quiénes se encuentran en situación de desventaja por los factores adversos de acceso a infraestructura, condiciones insalubres de educación, vestimenta y estudio a comparación de muchos jóvenes que estudian en las principales ciudades de la región Loreto cómo son Iquitos, Yurimaguas o Nauta entre otras y que si cuentan con los servicios de estudios básicos.

Asimismo, está iniciativa de ley, abarca todo el proceso de información, orientación, selección e inscripción de los jóvenes indígenas, y está dirigido a jóvenes mayores de 18 años y no mayores a 25 años de edad, quienes deben tener una nota aprobatorio de 11 si desean postular a un instituto tecnológico o técnico o para la universidad, asimismo mediante una evaluación escrita previa, se podrá ver en qué nivel de educación se encuentran y a cual institución educativa les conviene pertenecer concordante a su progreso educativo.

Qué con esta propuesta ya tenemos asegurado el bienestar y el acceso al derecho a la educación que tanto ha sido esquiva a los jóvenes de esta zona de nuestro país que está olvidada y que con esta propuesta veen posible el respeto y el cumplimiento de sus derechos constitucionales, para así contribuir a que más jóvenes indígenas puedan prepararse y desarrollarse a nivel profesional, claro esta sin que eso signifique a que renuncien a su identidad y cosmovisión como pueblos indígenas.

!EL TIEMPO DE LOS JÓVENES ES AHORA!