Primera niña del año 2021 nació en el Hospital Iquitos

Niña del Bicentenario convertida en símbolo de fe y esperanza de este 2021.



Ingrid Arévalo Navarro (25), madre de tres hijos trajo al mundo a una pequeña el primer día de 2021 a las 12 y 30 minutos de la madrugada. La pequeña aún está sin nombre ya que su papá David Jiménez Fernández, trabaja por la ribera y aún estaba por llegar para decidir cómo llamarla.

La joven pareja vive por la Av. Cabo López, paralela a la Av. Participación. Ella habló de la esperanza puesta en este año a fin que la pandemia que tanto golpeó a Loreto y el Perú, se aleje definitivamente para que no siga generando dolor entre las familias.

“Gracias a Dios nació sanita, no le pasó nada, eso es lo más importante para mí. Yo deseo que todo vuelva a la normalidad, la tranquilidad para todos los hogares, que se vaya esa enfermedad que a muchas personas a afectado. Personas, así como yo de pobreza extrema, que se vaya esa enfermedad y se mejore el país” habló la joven madre.

Agregó que con ella tendría tres hijos, pero que uno de ellos murió en el 2019. Que era muy gordito y no pudo salir de su vientre. ¿Y dónde estuvo el personal de salud que no le hizo cesárea? Su otra hijita se llama Thaís y tiene 8 años.

LA OTRA CARA DE LA MEDALLA.

Juana Dahua (18), vive por la llamada Plaza Roja de San Juan. Ayer se le pudo ver comiendo al igual que las otras madres que acababan de dar a luz en el hospital Iquitos. Al no verla con su hijito en cama, se le preguntó el por qué y no pensamos escuchar esa respuesta el primer día del año 2021. “Mi bebito murió” susurró casi sin fuerza.

¿Qué pasó? “Tenía 8 meses y cuando me sentí un poco mal fui a la posta de San Juan, ahí me tuvieron esperando y luego me dijeron que ya era muy tarde para atenderme, que regrese. Al otro día no fui porque llovía demasiado. Mi bebé nació en la casa de mi suegra el 31 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde, ahí lo están velando ahora” expresa la joven madre.

Sería oportuno saber quién le dijo que retornara y no se dignó en atenderla, por esa negación se ha perdido una vida y eso no debe continuar así. En la mencionada posta, más de una queja se ha recibido sobre el pésimo trato que algunas profesionales dan a las personas humildes. Triste e indignante.