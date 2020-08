Pretendieron direccionar licitación millonaria de maquinaria pesada a “Caballo Ganador”

Sin embargo, antes que se comunique la entrega de la Buena Pro hoy a las 3 pm vía Seace, intervino la Fiscalía y Policía Anticorrupción.

Grupo fiscalizador llegó primero al área de infraestructura, luego se dirigió a la zona de maquinaria.



Hace dos meses que ingresó como gerente de maquinaria del gobierno regional de Loreto el Ing. Civil Eddy Quiroz Valenzuela, un muy joven profesional traído desde la región San Martín. Pese a que no es ingeniero industrial o mecánico, le dieron el cargo. Y fue el propio gobernador de Loreto Elisbán Ochoa Sosa, según expresó Quiroz Valenzuela, quien lo llamó para que venga a trabajar en su gestión.

Este medio de comunicación ubicó al jefe de Maquinaria del Gorel para preguntarle sobre la licitación del “Mejoramiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria y gestión de servicios del Gorel para la integración vial y atención de emergencias en 8 provincias de Loreto” CUI 2463709. Con valor referencial de 11 millones 580 mil 249 soles.

-3 volquetes carga bruta. -2 excavadora sobre oruga. -1 retroexcavadora cargadora sobre ruedas. -2 tractor sobre orugas. -2 motoniveladora articulada. -1 cargador frontal sobre ruedas con cucharón. En total 11 máquinas.

Al inicio se le preguntó al nuevo gerente si conocía a Feliciano Abarca Pastor, conocido por circular durante varias gestiones regionales a fin de impulsar licitaciones presuntamente direccionadas. (Ya que sería el hombre detrás del poder regional, con contactos en la capital). De inmediato dijo que NO y que ya le habían hecho esa insinuación al llegar a laborar a esta región.

POLICÍA Y FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.

Mientras se conversaba con Quiroz Valenzuela, fuera de entrevista ya que no quiso brindarla; hacía su ingreso a la gerencia de Infraestructura un equipo de investigación criminal conformado por policías y fiscales anticorrupción. En la gerencia no estaba el jefe Eddy Ruiz, los atendió Raúl Flores y otro abogado.

Pasada una media hora, mandaron a llamar al Ing. Civil Eddy Quiroz Valenzuela, quien llegó apresurado. No demoraron ni 15 minutos en infraestructura, pronto salió todo el equipo para desplazarse hasta el área de maquinaria. Ahí se pudo entrevistar al fiscal anticorrupción Juan Ochoa.

“Estamos recabando documentación respecto a una compra de maquinaria presuntamente sobrevalorada. Por favor, estamos en una diligencia reservada” no dijo nada más el fiscal y el equipo siguió caminando detrás del jefe de maquinaria.

“CABALLO GANADOR”.

Se pudo obtener detalles de cómo se habría venido gestando la adquisición de maquinaria desde el año 2019. Se indica que hubo una reunión en la oficina de Damián Zárate, ex gerente de logística del gobierno regional, para ver la formulación del proyecto de adquisición de maquinaria pesada del mejor nivel, como lo había pedido Ochoa Sosa.

En dicha reunión, había un personaje que no era de esa institución, de nombre Ángel. Luego de presentarse toda la documentación expedita para el proceso, los presentes dijeron que no procedía y que en la mesa estaba el “Caballo Ganador”. ¿Quién era? El señor Ángel que representaba a Feliciano Abarca Pastor. Y que por lo tanto tendrían que reformular el proyecto.

Llamaron a Ochoa Sosa y éste habría pedido en efecto que se le entregue un nuevo informe. El encargado de hacerlo, expresó que todo estaba listo para llevar adelante un proceso en noviembre 2019 donde participen empresas de gran nivel. No lo aceptaron y botaron al responsable la quincena de enero 2020.

Luego vino el manoseo del proyecto y quedó en manos de Héctor Hidrogo, jefe de la Unidad Formuladora de Infraestructura del gobierno regional de Loreto. Mientras que Ángel (el caballo ganador “representante” de Pepe Abarca Pastor) ingresaba a laborar en el área de LOGÍSTICA del gobierno regional, donde la mayoría lo señala como “el topo” de Abarca.

Hidrogo, hizo firmar la reformulación del proyecto a la Ingeniera Civil Claudia Morales, cuando no le competía hacerlo. Con especificaciones cambiadas, etc. Por lo que ayer intervino la policía y fiscalía anticorrupción. Se espera que su presencia no haya sido una distracción más a las cuales se está acostumbrando la población, intervenciones fiscales que luego pasan a la congeladora del ministerio público. Y que esta vez llamen a declarar a Feliciano Abarca Pastor, a ver si tiene “vela en ese entierro” o no.

(Luz Marina Herrera Lama).