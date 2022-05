Serenos llegaron a rescatarlo cuando se encontraba desnudo



Un presunto ladrón, no pudo escapar de una enardecida turba de pobladores quienes le retuvieron y le propinaron una brutal golpiza.

El sujeto de contextura gruesa no pudo escapar debido a su excesivo peso, luego de ser sorprendido en el interior de una vivienda tratando de llevarse todo lo que había a su alcance.

Este hecho ocurrió en la calle Tres Fronteras con pasaje Santa Rosa, en el distrito de San Juan Bautista, lugar donde los vecinos señalaron estar cansados de tanta inseguridad en esta parte de la ciudad.

El hombre de aproximadamente 30 años fue reducido por la turba, luego fue atado a un poste de alumbrado público en dónde los pobladores le cortaron el cabello, finalmente le despojaron de todas sus prendas para que tenga vergüenza y no vuelva a este lugar a intentar siquiera pasar por la vereda.

Hasta el lugar llegó personal del serenazgo de San Juan Bautista quienes rescataron al hombre que fue retenido por los pobladores.

Por otro lado, las familias que viven en este sector vienen solicitando a las autoridades que coloquen focos en los postes de alumbrado público, muchos de ellos no brindan el alumbrado respectivo y se ha vuelto un lugar peligroso debido a los antros que hay por el lugar en donde pululan personas de mal vivir que están al acecho de sus víctimas. (C. Ampuero)