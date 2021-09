Presunto audio de fiscal de Nauta en cobros indebidos

Investigación con peritajes determinará autenticidad.



La conversación por ratos ininteligible, aparentemente es entre el fiscal de esa provincia José Miguel Palacios Martínez, con el abogado Gino Fernández Gratelli. Se da en el marco del caso de una banda de asaltantes que cayeron en Nauta.

“Aló, aló, ¿me escucha José? Habla el doctor Gino Fernández Gratelli, mire ya le cumplieron 5 mil soles, ya vino tu asistenta a dejar los 5 mil soles” dice el supuesto Gino.

Supuesto José: “Le voy a pedir un favor…ya no viendo ese caso algo (sic) (ininteligible).

G.- “Pero ya escúchame, faltan 2,500 pues doctor.

J.- “No doctor, yo no he dado esa cantidad, así que espero que no me vuelva a llamar, ha sido completo…ha sido competo…”.

G.- “No, han sido 5 lúcas, 5 lúcas nomás han sido…

J.- “No ha sido esa cantidad”.

G.- “Cuánto te ha dado, cuánto pues te ha dado para yo decirle porque está que me jode”.

J.- “Doctor, doctor, doctor, él ya sabe cuánto es ya…

G.- “No doctor te ha dado 7,500 soles pues doctor…

J.- “Eso no ha sido así. En todo caso ya por favor le voy a pedir que usted vea con el responsable”.

G.- “Con quien voy a hablar, quien queda ahí…

J.- “Doctor todo está okey, ustedes, yo espero que cumplan, ustedes no han cumplido (ininteligible).

G.- “Mire doctor yo le voy a decir a la gente que no se vaya a hablar con el doctor Niño de Guzmán. Yo les voy a hablar, pero me dicen que te ha dado 7,500 soles”.

J.- “No doctor eso no es cierto. Ya todo está cumplido, así que, por favor…

G.- “Dice usted le ha devuelto 5 mil soles”.

J.- “Nada yo ya hablé con él, yo con usted no puedo ver ese tema, el caso ya no lo tengo yo”.

G.- “¿Fueron 5 mil soles?”.

Termina el audio o lo cortan, lo real es que no se escucha respuesta del fiscal. Es predecible que abrirán investigación al respecto.