Presunto asesino fue llevado hasta el Juzgado Penal de Caballococha

Por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro y homicidio calificado



Personal Policial de la comisaría de Pebas, al cumplirse el plazo de 48 horas de detención, dispuesto por el juez supernumerario del juzgado de paz letrado de Caballo Cocha, Abog. Santos Vanesa Díaz Angulo, ante el requerimiento de detención preliminar solicitado por la fiscalía provincial penal de Mariscal Ramón Castilla, la persona de Luis Gustavo Pasmiño Sajami (26), por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro y presunto homicidio calificado, en agravio del agricultor, Delfin Ananías Ríos Ruiz (71), hecho ocurrido el pasado 28 de abril último, en la quebrada de Charapa Cocha, fue trasladado y puesto a disposición del citado juzgado, en las horas siguientes, la fiscalía penal de Caballo Cocha, en audiencia judicial estará sustentando el pedido de prisión preventiva contra el indicado imputado.

La persona de Luis Gustavo (26), es natural de Requena, distrito y provincia del mismo nombre, con domicilio en la comunidad “Triunfo”, bajo amazonas, distrito de Pebas, en Loreto, tal como diéramos a conocer en notas anteriores, fue arrestado por policías “Barayos” al mando del teniente gobernador de la indicada comunidad y puesto a disposición de la comisaria PNP de Pebas, para los fines de ley.

De acuerdo a las primeras investigaciones, trascendió que el sujeto, Luis (26), en aparente complicidad de los sujetos identificados como Junior Milton Amasifuen Panduro y Javier Souza Chinchay, quienes se encuentran en calidad de citados, cerca de las 11 de la noche del día 28 de abril, habrían privado de la libertad, con la subsecuente muerte del agricultor, Delfin Ananías (71), para luego trasladar el cadáver hacia el medio del río, donde lo hicieron desaparecer arrojándolo a las torrentosas aguas del río Amazonas, por lo que hasta la fecha no es encontrado el cuerpo.

EL DATO

El juez de Caballococha el día de ayer dio libertad al presunto asesino de Delfín Ananías, al no hallar elementos probatorios en su contra.

(C. Ampuero)