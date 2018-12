Orlando Ernig Jakers Huaymacari juró al cargo de alcalde de la provincia de Requena en una ceremonia realizada en horas de la noche del sábado pasado en la plaza San Francisco de Asís de la ciudad de Requena, la misma que contó con la presencia de las autoridades y público en general de la localidad.

Luego de entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú, Mons. Juan Oliver Climet, vicario apostólico de Requena, en el acto litúrgico hizo mención la reflexión del papa Francisco “… todo político sea de donde provenga está llamado a practicar las virtudes humanas, la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad y la fidelidad…”

Dado lectura la credencial con que se acredita la condición de alcalde electo, ante el primer regidor electo Martín Soplín Valles, prestó juramento como alcalde de la provincia de Requena Orlando Ernig Jakers Huaymacari. Luego del Sí Juro del alcalde entrante, Bárbara Cristina Jakers, hija de la nueva autoridad edilicia, le impuso la medalla de honor como símbolo distintivo del cargo de Alcalde Provincial de Requena.

Para concluir la ceremonia, el flamante alcalde de la gestión municipal periodo 2019-2022, en un discurso que duro 31 minutos dio a conocer parte de su plan de gobierno que iniciará a partir del miércoles 2 de enero 2019, “Tengan la seguridad que no les defraudaré, trabajaré sin descanso para poder responder con una buena gestión en el mandato que me han dado a través del voto popular. En nuestras primeras gestiones hemos averiguado el estado en que se encuentran los expedientes en los ministerios tal como nos mencionó el burgomaestre saliente. Sí, es verdad, los expedientes están ahí. Nosotros buscaremos el financiamiento para la ejecución de las obras”.

En otro momento, la nueva autoridad, dijo, “Con el nuevo gobernador regional, Prof. Elisbán Ochoa, compartimos a trabajar para sacar adelante una serie de proyectos que tenemos, entre ellos:

-Agua Potable: Me comprometo a resolver las necesidades que la población exige como el agua potable y desagüe.

-Salud: Construiremos un hospital moderno y equipado con actualizada tecnología y provisto de profesionales en la salud.

-Mejoramiento Vial: Construiremos la carretera que integra Requena con Jenaro Herrera y Jenaro Herrera con Angamos.

-Casa Flotante: Construiremos una casa flotante para los moradores de las zonas rurales donde puedan alojarse cuando vengan a la ciudad.

-Barrenderas: A partir de enero 2019 las barrenderas ganarán el sueldo mínimo de 930 soles, pero aumentará las horas de trabajo a 8 horas diarias y así tener limpia la ciudad”.

El acto histórico llevado a cabo en la “Atenas del Ucayali” finalizó con una fiesta popular donde participó la población en su conjunto. (René Manuyama)