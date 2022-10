¡Compromisos para Requena!



Luego de 5 años la provincia de Requena recibe la visita de un presidente. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena realizó la recepción multitudinaria al presidente de la República Prof. Pedro Castillo Terrones. El mandatario llegó a reunirse con las autoridades teniendo como agenda la inspección en la trocha carrozable Matanza. Asimismo, se logró asumir compromisos con 5 importantes proyectos de envergadura como el agua y desagüe integral, hospital categoría II-1, embarcadero, aeródromo y conexión vial a través de más carreteras.

El alcalde de Requena Sr. Orlando Jakers Huaymacari entregó la resolución que reconoce al presidente como ‘huésped ilustre’ y recibió un cuadro recordatorio con uno de los principales monumentos históricos de la provincia ‘La Cruz del Peladillo’. El burgomaestre también hizo cinco importantes pedidos de proyectos de impacto que faltan ser viabilizados en el ejecutivo. “Señor presidente, mi pueblo lo saluda y lo recibe con la esperanza de hacer realidad nuestro hospital de categoría moderna. Tenemos una gran necesidad en salud. Necesitamos nuestro servicios básicos como agua y desagüe, proyecto que está avanzado solo esperando ser viable por su gobierno. Tenemos que seguir trabajando unidos en beneficio de toda la provincia”, expresó Jakers.

El Presidente Castillo anunció importantes proyectos y recordó ser la tercera vez que visita la ciudad de Requena; asimismo, manifestó que se debe a la población y que suspenderá el acto protocolar para poder estar en la plaza principal San Francisco de Asís, donde se comprometió a impulsar obras en materia de Educación, Salud y Transporte.

“Mi compromiso es con Requena, vine hace algunos años y veo que no tiene un puerto adecuado. Por eso vamos a construir el embarcadero. También vamos a impulsar junto al ejército la obra del aeródromo, su hospital y el agua y desagüe. La próxima semana estamos programando una reunión con el alcalde y nuestros ministros para iniciar a dar viabilidad a los proyectos”, señaló Castillo Terrones.

Autoridad imprudente

El alcalde de Curinga Noe Caballero, no respetó los protocolos e interrumpió el discurso del presidente, ingresando al escenario levantando las manos como si estuviera en campaña política. La población cuestionó el hecho, “que alcalde para desubicado e irrespetuoso” manifestaron los asistentes a la plaza San Francisco de Asís. Asimismo, Castillo, rompió los protocolos de su agenda y suspendió la reunión con las autoridades electas y solo compartió un almuerzo al final de su visita a Requena.

La población de Requena recibió a un presidente de la República después de cinco años. Fueron Ollanta Humala y Alberto Fujimori los últimos en pisar suelo requenino. Pedro Castillo, no respondió a preguntas de la prensa y su equipo de seguridad en todo momento evitó el acercamiento de la prensa al mandatario.