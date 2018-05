El alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, Lic. Marden Paredes Sandoval, sostuvo el día lunes 07 de mayo, una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo.

En el significativo encuentro que se llevó a cabo en el despacho del primer ministro, ubicado en Palacio de Gobierno, el burgomaestre expuso ante el premier la necesidad de ejecutar proyectos que se presentaron a los diferentes ministerios. Entre ellos, proyectos enfocados a obras de infraestructura para la construcción de un polideportivo, colegio la Salle y Sinchi Roca, pistas y veredas para la ciudad de Requena. Proyectos productivos como mejoramiento de capacidades productivas de ganadería en la comunidad de San Vicente, y la productividad de cacao y arroz. Proyectos de servicio en electrificación fotovoltaica para comunidades de los distritos de Yaquerana, Maquía, Capelo, Emilio San Martín, Alto Tapiche, Soplín, Jenaro Herrera y Saquena.

El jefe del Gabinete Ministerial viendo el interés de la autoridad municipal en relación al desarrollo de su pueblo; de inmediato llamó y coordinó con cada uno de los ministros que tienen estos proyectos en sus respectivas carteras para que agilicen y los prioricen.

Finalmente, César Villanueva destacó la importancia del encuentro, agradeciendo al alcalde por su presencia y por la preocupación que tiene en mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Por su parte, Marden Paredes calificó de exitosa la reunión ya que aparte de agilizar los proyectos, se logró que la Dirección General del MEF incorpore más inversiones para Requena.

Cabe mencionar que mediante oficio, la Dirección General del MEF da conocer al alcalde de la MPR sobre la solicitud de incorporación de tres inversiones no previstas en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2018-2020 de la MPR. El MEF al revisar la información adjunta, advierte que el Despacho de Alcaldía cumplió con remitir los requisitos, lineamientos para la incorporación de inversiones no previstas en el PMI aprobado, para el caso de inversiones no previstas. Por lo tanto, la Dirección General procedió a incorporar las inversiones solicitadas en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones. (René Manuyama)