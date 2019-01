Con funcionarios de Sedaloreto-OTASS

Aprovechando su estadía en la ciudad de Iquitos, el presidente del Congreso Daniel Salaverry Villa visitó las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Loreto, quien acompañado del gerente general de Sedaloreto Abog. Juan Carlos Noriega Flores, Ing. Pedro Rivera Acosta y vicepresidente regional Andrés Ferreira Macedo, quedándose sorprendido al ver cómo se encuentran las instalaciones totalmente descuidadas por la cantidad de maleza crecida, pero sí se mantienen en custodia los activos, como tableros, electrobombas, equipos de laboratorio y otros.

Es de mucha preocupación para todos los loretanos que una obra tan grande no pueda funcionar tal como fue diseñado para beneficio de todos, y poner un alto a la contaminación que provoca tirar todos los desperdicios directamente al río como un atentado contra la humanidad; como es de conocimiento, esta obra se encuentra en arbitraje, por ello Sedaloreto NO puede intervenir, mientras las maquinarias se van deteriorando al pase de los años sin cumplir su propósito.

El gerente general de la EPS realizó una exposición técnica breve de la actual situación de la PTAR, que a principios del año 2015 logró funcionar hasta en un 10% por espacio de un año en calidad de prueba, luego se ha quedado paralizada hasta hoy, según los expertos en el tema, por no tener suficiente cantidad de agua residual ya que las estaciones de bombeo EB no funcionaron por falta de conexiones.

Finalmente, el congresista interpondrá sus mejores oficios para gestionar y encontrar una salida a este tema, para que beneficie a miles de loretanos, siendo un pedido de todos, ya que en épocas de lluvia es un grave problema, sumado a los colapsos en varios buzones que muchas veces culpan a Sedaloreto sin tener responsabilidad.