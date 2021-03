Presidente de AMRELOR, anuncia mesa de trabajo

Alcaldes de Loreto se reunirán en Iquitos por modificaciones a ley del fideicomiso



Los alcaldes de la región, agrupados en la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto, llamaron a los congresistas de la república, que representan a Loreto, a una mesa de trabajo para escuchar la posición de los parlamentarios antes de los debates en el pleno del Congreso del proyecto de Ley mediante el cual se plantea una serie de sustituciones a los contenidos de la Ley de la Promoción de la Inversión y del Desarrollo de la Región Loreto, también conocida como la del Fideicomiso.

El alcalde de Contamana, Héctor Soto García, que encabeza la organización de alcaldes loretanos consideró que esta reunión permitirá el intercambio de opiniones entre los congresistas y los actores directos de la administración de estos fondos que se consideran “herramientas financieras” para la ejecución de proyectos para el desarrollo de los pueblos de la región.

“Los gobiernos locales en este momento no deben ser solamente observadores” sino que deben opinar frente a la posibilidad de cambios a la Ley del Fideicomiso, además que se debe contar con la opinión de los expertos de los colegios profesionales, consideró el presidente de la Asociación de alcaldes loretanos.

Soto García informó que se está invitando a los decanos y sus equipos técnicos de los Colegios de Médicos, Ingenieros, Abogados y Economistas para que puedan aportar los conceptos que ayuden a formular una posición que fortalezca cualquier variación a los contenidos de la Ley, cuyos fondos vienen siendo administrados por el Gobierno Regional de Loreto.

Hasta ahora, desde hace más de dos años de su implementación, refirió el presidente de AMRELOR, los fondos del fideicomiso no han logrado satisfacer las expectativas de crecimiento y desarrollo de los pueblos de Loreto, ya que las inversiones no han tenido repercusión que se esperaba.

La mesa redonda se llevará a cabo en la ciudad de Iquitos el próximo martes 23 con la presencia de los congresistas y alcaldes de la región, siendo esta oportunidad para que los representantes en el parlamento nacional puedan escuchar las opiniones de los gobernantes quienes tienen opiniones que pudieran ser consideradas para mejorar el proyecto de Ley y hacer más efectiva la Ley del fideicomiso.