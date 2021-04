Presidencia de la Corte de Loreto dispuso inicio inmediato de investigación por audiencia suspendida en caso de Adela Jiménez

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al tomar conocimiento de la conducta de un especialista judicial quien no habría cumplido con la notificación oportuna de escritos a las partes involucradas en el proceso seguido contra la ex alcaldesa, Adela Esmeralda Jiménez Mera, por el presunto delito de lavado de activos, dispuso que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA Loreto inicie las investigación del caso.

De acuerdo a su competencia y atribuciones, el referido órgano de control determinará la responsabilidad y sanción correspondientes, toda vez que este presunto hecho ocasionó perjuicio a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra la ex funcionaria, la cual estaba prevista para el último 27 de abril, generándose su reprogramación para el próximo 11 de mayo, por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas.

En su política de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, la Corte Superior de Justicia de Loreto continúa impulsando acciones firmes e inmediatas que contribuyan a un mejor servicio de justicia, haciendo permanente observancia del correcto y eficiente desempeño de todos los jueces y servidores.

CSJ Loreto