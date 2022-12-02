PUBLICACION DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, HUGO ALBERTO HEYSSER COLLANTES PAPA, AMPARADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NUMERO 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITA SE LE DECLARE PROPIETARIO DE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE UBICADO CON FRENTE A CALLE PROLONGACIÓN AREQUIPA PUEBLO JOVEN SAN ANTONIO MZ M LOTE 16 ETAPA QUINTA, IQUITOS, MAYNAS, LORETO, EL MISMO QUE FORMA PARTE DE UN AREA MAYOR INSCRITO EN EL CODIGO DE PREDIO Nº P12008649 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO, INSCRITO A FAVOR DE: JULIAN ACHO SANCHEZ Y MARCELINA FLORES MICHI; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHA ÁREA DE INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.- SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LOS TITULARES REGISTRALES: JULIAN ACHO SANCHEZ Y MARCELINA FLORES MICHI, PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRAMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADA POR HUGO ALBERTO HEYSSER COLLANTES PAPA, SOBRE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADA Y DAR SU ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-3(02,12 y 16)F/9170
S/ 208.80
PUBLICACION DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO