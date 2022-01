PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA MAXIMILIANA MATTA MUÑOZ, SOLICITANDO SEGÚN LEY 27157, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL PREDIO DENOMINADO “LOTE A” CON FRENTE A LA PROPIEDAD DE MAXIMILIANA GLORIA MATTA MUÑOZ, JOHN AGUSTIN QUISPE MATTA, JENNY SARITA QUISPE MATTA, CARMEN GIOVANNA QUISPE MATTA, CHRISTIAN SANTOS QUISPE MATTA – P.E. N° 11004349; SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCION DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTE LOTE NO FIGURA INSCRITO EN LA SEDE REGISTRAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO – IV ZONA REGISTRAL – SEDE IQUITOS; CUYAS MEDIDAS PERIMETRICAS DEL AREA A PRESCRIBIR: LOTE A (AREA A PRESCRIBIR) AREA: 228.61 M2 PERIMETRO: 80.84 ML POR EL FRENTE: LADO 1-2 MIDE 6.70 ML, COLINDA CON PROPIEDAD DE: MAXIMILIANA GLORIA MATTA MUÑOZ, JOHN AGUSTIN QUISPE MATTA, JENNY SARITA QUISPE MATTA, CARMEN GIOVANNA QUISPE MATTA, CHRISTIAN SANTOS QUISPE MATTA – P.E. N° 11004349. POR EL COSTADO DERECHO: LADO 5-1, MIDE 8.12 ML COLINDA CON PROPIEDAD DE: ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, TANIA COLLANTES POLTTY – P.E. N° 11072249. LADO 4-5, MIDE 25.60 ML, COLINDA CON PROPIEDAD DE: ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, TANIA COLLANTES POLTTY – P.E. N° 11072249. POR EL COSTADO IZQUIERDO: LADO 2-3, MIDE 33.72 ML COLINDA CON PROPIEDAD DE LA EMPRESA: CADENA DE SUPERMERCADOS E.I.R.L. P. E. N° 00016205. POR EL FONDO: LADO 3-4 MIDE 6.70 ML COLINDA CON POSESION DE PALMER PEREZ CHAMOLI Y POSESION DE VICENTE ELMER DIOSA MOZOMBITE. CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LA SEÑORA MAXIMILIANA GLORIA MATTA MUÑOZ, RESPECTO AL DOMINIO DE DOMINIO DEL PREDIO DENOMINADO “LOTE A”; EL MISMO QUE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN NINGUNA SEDE REGISTRAL; LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.

PUNCHANA, 26 DE ENERO DEL 2022.

JORGE I. CAVIDES LUNA

ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS

V-3(31,04 y 10)F/8053

S/ 120.00