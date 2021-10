PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE, EL SEÑOR JULIO PINEDO JIMENEZ Y LA SEÑORA MARITA ELIZABET FLORES GARCIA, AMPARADA EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN UBIC. RUR. GUAYABAMBA/CASERIO SAN JUAN (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN COMO AA.HH. INCA ROCA ASOCIACION AGRARIA MZ B LOTE 10), DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE 68HA 6,079.83 M2, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 04015442 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA IV ZONA REGISTRAL DE IQUITOS; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO UN AREA DE 3,666.76 M2; CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LOS TITULARES REGISTRALES LOS SEÑORES HILDA RODRIGUEZ Y TERESA DE JESUS RODRIGUEZ; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 21 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LOS SEÑORES HILDA RODRIGUEZ Y TERESA DE JESUS RODRIGUEZ, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE, SI LO CONSIDERAN PERTINENTE, HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR JULIO PINEDO JIMENEZ Y LA SEÑORA MARITA ELIZABET FLORES GARCIA, RESPECTO A UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN UBIC. RUR. GUAYABAMBA/CASERIO SAN JUAN (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN COMO AA.HH. INCA ROCA ASOCIACION AGRARIA MZ B LOTE 10), DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE 68HA 6,079.83 M2, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 04015442 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA IV ZONA REGISTRAL DE IQUITOS; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO UN AREA DE 3,666.76 M2. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.

PUNCHANA, 21 DE OCTUBRE DEL 2021.

JORGE I. CAVIDES LUNA

Abogado – Notario de Maynas

V-1(27)/F.7707

S/120.00

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE, EL SEÑOR ADRIAN LOPEZ ESPINOZA, AMPARADO EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO MZ F LOTE 15 ESTAPA QUINTA (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO CALLE CAHUIDE N° 108 MZ F LOTE 15), DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; LA MISMA QUE TIENE UN AREA DE CIENTRO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUATRO MIL CIEN DECIMETROS (139.4100 M2), INSCRITO EN LA PARTIDA P12021349 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE IQUITOS; CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LA TITULAR REGISTRAL EL SEÑOR: NEIL PATRICK DECORBY; A QUIEN SE LE NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 19 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A EL SEÑOR: NEIL PATRICK DECORBY, PARA QUE CONCURRA ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR ADRIAN LOPEZ ESPINOZA, RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO MZ F LOTE 15 ESTAPA QUINTA (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO CALLE CAHUIDE N° 108 MZ F LOTE 15), DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; LA MISMA QUE TIENE UN AREA DE CIENTRO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUATRO MIL CIEN DECIMETROS (139.4100 M2), INSCRITO EN LA PARTIDA P12021349 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE IQUITOS. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY. –

PUNCHANA, 19 DE OCTUBRE DEL 2021.

JORGE I. CAVIDES LUNA

Abogado – Notario de Maynas

V-1(27)/F.7707

S/120.00

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE, LA SEÑORA ANDREA BEATRIZ CAMPOS CHUNG, AMPARADA EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DOS DENOMINADO B-3 (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO URB. ACUARIO MZ B LT 03, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE 144.00 M2 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS); DICHO BIEN INMUEBLE MATERIA DE PRESCRIPCION, SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA PARTIDA N° 00018996 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO; CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LA TITULAR REGISTRAL LA SEÑORA LIULITH B. CAMPOS CHUNG CASADA CON DESIDERIO F. PERALTA BUENAÑO; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 11 DE JUNIO DEL 2021.

POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LA SEÑORA LIULITH B. CAMPOS CHUNG CASADA CON DESIDERIO F. PERALTA BUENAÑO, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE, SI LO CONSIDERAN PERTINENTE, HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LA SEÑORA ANDREA BEATRIZ CAMPOS CHUNG, RESPECTO AL PREDIO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 00018996 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; EL MISMO QUE TIENE UN AREA DE 144.00 M2 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY. – =====

PUNCHANA, 11 DE JUNIO DEL 2021.

JORGE I. CAVIDES LUNA

Abogado – Notario de Maynas

V-1(27)/F.7707

S/120.00

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE, EL SEÑOR ANTONIO HUAMAN VARGAS, AMPARADA EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRAS MZ 5 LOTE 21 (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO CALLE ATAHUALPA N° 1074), DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE DOSCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS CON CINCO MIL DECIMETROS (205.5000 M2), INSCRITA EN LA PARTIDA N° P12006711 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA IV ZONA REGISTRAL DE IQUITOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO UN AREA DE SESENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS DECIMETROS (61.46 M2); CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LOS TITULARES REGISTRALES LOS SEÑORES : ROCIO PAYAHUA FLORES, MARIO PANAIFO FLORES, IRMA PANAIFO FLORES Y ELMER PANAIFO FLORES; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 25 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LOS SEÑORES: ROCIO PAYAHUA FLORES, MARIO PANAIFO FLORES, IRMA PANAIFO FLORES Y ELMER PANAIFO FLORES, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE, SI LO CONSIDERAN PERTINENTE, HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR JUAN DIEGO VIDEIRA PEREA Y LA SEÑORA LUZMILA GARAY GARCIA, RESPECTO A UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRAS MZ 5 LOTE 21 (CONSIGNADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO CALLE ATAHUALPA N° 1074), DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE DOSCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS CON CINCO MIL DECIMETROS (205.5000 M2), INSCRITA EN LA PARTIDA N° P12006711 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA IV ZONA REGISTRAL DE IQUITOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO UN AREA DE SESENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS DECIMETROS (61.46 M2). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY. –

PUNCHANA, 25 DE OCTUBRE DEL 2021.

JORGE I. CAVIDES LUNA

Abogado – Notario de Maynas

V-1(27)/F.7707

S/120.00

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE, EL SEÑOR HUMBERTO PEÑA RIOS Y LA SEÑORA ELVIA CECILIA NARVAEZ CASTAÑEDA, AMBOS DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR SU APODERADA LA SEÑORA PRISCILLA YAMILETH LOZADA PEÑA, IDENTIFICADA CON DNI N° 47056408, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11118678, DE LA OFICINA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS, AMPARADO EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HABITACIONAL JOSE ABELARDO QUIÑONEZ CON FRENTE AL PASAJE LORETO LOTE N° 15 DE LA MANZANA I, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; LA MISMA QUE TIENE UN AREA DE 149.73 M2, INSCRITO EN LA PARTIDA 00001934 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE IQUITOS; CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LOS TITULARES REGISTRALES LOS SEÑORES ALFREDO RAMIREZ PINCHE Y ROSA DE J. REYES MUÑOZ; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 25 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LOS SEÑORES ALFREDO RAMIREZ PINCHE Y ROSA DE J. REYES MUÑOZ, PARA QUE CONCURRA ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR HUMBERTO PEÑA RIOS Y LA SEÑORA ELVIA CECILIA NARVAEZ CASTAÑEDA AMBOS DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR SU APODERADA LA SEÑORA PRISCILLA YAMILETH LOZADA PEÑA, IDENTIFICADA CON DNI N° 47056408, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11118678, DE LA OFICINA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS, RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HABITACIONAL JOSE ABELARDO QUIÑONEZ CON FRENTE AL PASAJE LORETO LOTE N° 15 DE LA MANZANA I, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; LA MISMA QUE TIENE UN AREA DE 149.73 M2, INSCRITO EN LA PARTIDA 00001934 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE IQUITOS. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY. – PUNCHANA, 25 DE OCTUBRE DEL 2021.

JORGE I. CAVIDES LUNA

Abogado – Notario de Maynas

V-1(27)/F.7707

S/120.00