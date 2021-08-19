PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JR. MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CEFERINO VELASQUEZ ALEJANDRO, AMPARADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N° 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITA SE LE DECLARE PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NAZARENO MZ I LOTE 17, DEL PUEBLO JOVEN SANTO CRISTO DE BAGAZAN, IQUITOS, MAYNAS, LORETO, INSCRITO A FAVOR DE: JOSE PINCHE SHUÑA, EN EL CÓDIGO DE PREDIO Nº P12027162, DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LOS TITULARES REGISTRALES: JOSE PINCHE SHUÑA, PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADO POR CEFERINO VELASQUEZ ALEJANDRO, SOBRE EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADOS Y DAR SUS ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO DE MAYNAS.
V-3(19,25 y 01)F/7464
S/ 120.00
PRESCRIPCION
PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO