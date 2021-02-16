EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LA CO-PROPIETARIA REGISTRAL LAURA ISABEL DEL ÁGUILA TELLO, PARA QUE SE PRESENTE ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN MORONA N° 163 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADA POR LOS CÓNYUGES ROSANA DE JESÚS DEL ÁGUILA COLLAZOS Y MANUEL FLORES ECHEVARRIA, SOBRE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 00003697 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADA Y DAR SU ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 25 DE ENERO DEL AÑO 2021
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(16)
S/ 20.00
PRESCRIPCION
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