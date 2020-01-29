PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA ROSA ANGELICA GONZALES GUERRA, REPRESENTADA POR SU APODERADA NUR MAHAL RUIZ MONJARAS, SOLICITANDO SEGÚN LEYES 27157, 27333, Y D.S. 008-2000-MTC, RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. ELIAS AGUIRRE N° 793 / CALLE UCAYALI N° 392 – 394 – 396 – 360 – 354, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 11105501 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LORETO; EN EL CUAL CONSTA QUE SU PROPIEDAD TIENE UNA ÁREA DE = 532.05 M2, PERIMETRO = 146.14 ML, CON LAS MEDIDAS Y CONDANCIAS SIGUIENTES: POR EL FRENTE = 23.00 ML, COLINDA CON LA AVENIDA ELIAS AGUIRRE; POR EL LADO DERECHO = TIENE CINCO TRAMOS: PRIMER TRAMO 16.00 ML COLINDA CON LA CALLE UCAYALI; SEGUNDO TRAMO 20.00 ML COLINDA CON EMMA SAAVEDRA VASQUEZ PE00011584; TERCER TRAMO 4.50 ML COLINDA CON EMMA SAAVEDRA VASQUEZ, PE00011584; CUARTO TRAMO 20.00 ML COLINDA CON EMMA SAAVEDRA VASQUEZ PE00011584; QUINTO TRAMO 8.57 ML COLINDA CON EMMA SAAVEDRA VASQUEZ PE00011584; POR EL LADO IZQUIERDO = TIENE SIETE TRAMOS: PRIMER TRAMO 16.00 ML COLINDA CON PABLO SORIA SANDOVAL (ANTES MANUEL I. CELIS BARDALES); SEGUNDO TRAMO 1.00 ML COLINDA CON PABLO SORIA SANDOVAL (ANTES MANUEL I. CELIS BARDALES); TERCER TRAMO 4.50 ML COLINDA CON PABLO SORIA SANDOVAL (ANTES MANUEL I. CELIS BARDALES); CUARTO TRAMO 3.10 ML COLINDA CON POSESION DE ROSA ANGELICA GONZALES GUERRA (ANTES DE BENITO CHAPIAMA); QUINTO TRAMO 4.18 ML COLINDA CON POSESION DE ROSA ANGELIGA GONZALES GUERRA (ANTES BENITO CHAPIAMA); SEXTO TRAMO 7.53 ML COLINDA CON POSESION DE ROSA ANGELICA GONZALES GUERRA (ANTES DE PABLO SORIA SANDOVAL); SEPTIMO TRAMO 4.39 ML COLINDA CON POSESION DE ROSA ANGELICA GONZALES GUERRA (ANTES DE PABLO SORIA SANDOVAL); POR EL FONDO = 13.37 ML COLINDA CON VICTOR ANTONIO VILLACORTA GIL Y EUNICE LEVEAU DE VILLACORTA.
PUNCHANA, 24 DE ENERO DEL AÑO 2020
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(29,04 y 10)F/5375
S/ 60.00
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE LA SEÑORA SOCORRO DEL CARMEN GUERRA FERNANDEZ, AMPARADA EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL INMUEBLE UBICADO CON FRENTE A LA CALLE INDEPENDENCIA MZ O LOTE 33 ETAPA PRIMERA, COMPRENSION DEL PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS MANUEL CLAVERO, DEL DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL INMUEBLE TIENE UN AREA DE 284.4600 M2 (DOCIENTOS OCHENTICUATRO METROS CUADRADOS CON CUARENTISEIS DECIMETROS), EL MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA PARTIDA Nº P12020031 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA; SIENDO LOS TITULARES REGISTRALES JORGE FERNANDEZ REATEGUI Y GERMANI MERINO GASTELU; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 27 DE ENERO DEL 2020.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(29,04 y 10)F/5375
S/ 60.00
EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LOS SEÑORES JORGE FERNANDEZ REATEGUI Y GERMANI MERINO GASTELU, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LA SEÑORA SOCORRO DEL CARMEN GUERRA FERNANDEZ, RESPECTO AL PREDIO INSCRITO EN LA PARTIDA N° P12020031 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; EL MISMO QUE TIENE UN AREA DE 284.4600 M2 (DOCIENTOS OCHENTICUATRO METROS CUADRADOS CON CUARENTISEIS DECIMETROS). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY. PUNCHANA, 27 DE ENERO DE 2020.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(29,04 y 10)F/5375
S/ 60.00
EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LA SEÑORA HAYDA SALINAS JARAMILLO, PARA QUE CONCURRA ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE DILBERTO VALLES N° 702 (EX PIURA) – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR TEODORO NAVARRO SALINAS, RESPECTO AL PREDIO INSCRITO EN LA PARTIDA N° P12015316 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; EL MISMO QUE TIENE UN AREA DE 229.5900 M2 (DOCIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS CON CINCUENTINUEVE DECIMETROS). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 27 DE ENERO DE 2020.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(29,04 y 10)F/5375
S/ 60.00