PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LOS SEÑORES MAXIMILIANA MATTA MUÑOZ, CARMEN GIOVANNA QUISPE MATTA, CHRISTIAN SANTOS QUISPE MATTA, JENNY SARITA QUISPE MATTA, JOHN AGUSTIN QUISPE MATTA, SOLICITANDO SEGÚN LEYES 27157, 27333, Y D.S. 008-2000-MTC, RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMIREZ HURTADO N° 955 – 961, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 11004349 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LORETO; EN EL CUAL CONSTA QUE SU PROPIEDAD TIENE UNA ÁREA DE 308.20 M2., ENCERRADO DENTRO DE LOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS SON LAS SIGUIENTES: POR EL FRENTE: LADO 1-2, MIDE 6.70 M. COLINDA CON LA CALLE RAMIREZ HURTADO; POR EL COSTADO DERECHO: LADO 4 – 1, MIDE 46.00 M, COLINDA CON ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, T A Ñ IA COLLANTES POLTTY – P.E. N” 11072249; POR EL COSTADO IZQUIERDO: LADO 2-3, MIDE 46.00 M. COLINDA CON LA EMPRESA: CADENA DE SUPERMERCADOS E.I.R.L., P.E. N° 00016205; POR EL FONDO: LADO 3-4, MIDE 6.70 M. COLINDA CON POSESIÓN DE: MAXIMILIANA GLORIA MATTA MUÑOZ, JOHN AGUSTIN QUISPE MATTA, JENNY SARITA QUISPE MATTA, CARMEN GIOVANNA QUISPE MATTA, CHRISTIAN SANTOS QUISPE MATTA;.- SIENDO LO REAL Y CORRECTO QUE FÍSICAMENTE TIENE UNA ÁREA DE 538.81 M2., ENCERRADO DENTRO DE LOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS SIGUIENTES: POR EL FRENTE: LADO 1-2, MIDE 6.70 M. COLINDA CON LA CALLE RAMIREZ HURTADO; POR EL COSTADO DERECHO: LADO 1-6, MIDE 46.02 M. COLINDA CON ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, TAÑIA COLLANTES POLTTY – P.E. N° 11072249.- LADO 6-5, MIDE 8.12 M. COLINDA CON ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, TAÑIA COLLANTES POLTTY – P.E. N° 11072249; LADO 5-4, MIDE 25.60 M. COLINDA CON ELSA AMPARO POLTTY ALVAREZ, ANDRES COLLANTES POLTTY, CAROLA COLLANTES POLTTY, ISABEL COLLANTES POLTTY, JUAN ALBERTO COLLANTES POLTTY, MARTHA LUPE COLLANTES POLTTY, MADELEYNE AMPARO COLLANTES POLTTY, ROMY COLLANTES POLTTY, TAÑIA COLLANTES POLTTY – P.E. N” 11072249; POR EL COSTADO IZQUIERDO: LADO 2-3, MIDE 79.73 M. COLINDA CON LA EMPRESA: CADENA DE SUPERMERCADOS E.I.R.L., P.E. N° 00016205; PORELFONDO: LADO 3-4, MIDE 6.70 M. COLINDA CON POSESIÓN DE PALMER PEREZ CHAMOLI Y POSESIÓN DE VICENTE ELMER DIOSA MOZOMBITE.
PUNCHANA, 24 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-3(26,02 y 09)F/4780
S/ 60.00
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A: NAPOLEON FERNANDEZ ALVAN; ROSA ESTHER RODRIGUEZ SANCHEZ VDA DE GARCIA; ANA ANGULO REATEGUI VDA DE SALAZAR; Y JESSICA VIDEIRA CABALLERO DE FERNANDEZ ; PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702, PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SU DERECHO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR: JHONATAN JAVIER FERNANDEZ VIDEIRA, SOBRE PARTE DEL PREDIO UBICADO REGISTRALMENTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPAMIENTO DE MVIVIENDAS FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ. A, LOTE 20, DEL DISTRITO DE IQUITOS, INSCRITO EN LA PARTIDA P12022354, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO, QUE CONSTAN DE 621.6400 M2 (LOTE MATRIZ); ENTENDIENDOSE QUE, LA PARTE DEL INMUEBLE A PRESCRIBIR, SE ENCUENTRA SIGNADO COMO EL LOTE 20A, LOTE A PRESCRIBIR, Y COMPRENDE UN AREA DE 310.82 M2, EN EL CUAL, APARECEN LOS EMPLAZADOS COMO COPROPIETARIOS REGISTRALES. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 18 DE SETIEMBRE DEL 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-3(26,02 y 09)F/4780
S/ 60.00
PUBLICACION – PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR MEDIO DEL PRESENTE, SE EMPLAZA A: NAPOLEON FERNANDEZ ALVAN; ROSA ESTHER RODRIGUEZ SANCHEZ VDA DE GARCIA; ANA ANGULO REATEGUI VDA DE SALAZAR; Y JESSICA VIDEIRA CABALLERO DE FERNANDEZ; PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702, PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SU DERECHO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR EL SEÑOR: JHONATAN JAVIER FERNANDEZ VIDEIRA, SOBRE PARTE DEL PREDIO UBICADO REGISTRALMENTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPAMIENTO DE MVIVIENDAS FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ. A, LOTE 20, DEL DISTRITO DE IQUITOS, INSCRITO EN LA PARTIDA P12022354, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO, QUE CONSTAN DE 621.6400 M2 (LOTE MATRIZ); ENTENDIENDOSE QUE, LA PARTE DEL INMUEBLE A PRESCRIBIR, SE ENCUENTRA SIGNADO COMO EL LOTE 20A, LOTE A PRESCRIBIR, Y COMPRENDE UN AREA DE 310.82 M2, CUYA AREA, Y DEMARCACIONES RESPECTIVAS DEL LOTE A PRESCRIBIR, CONSTAN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS, SEÑALADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: (LOTE 20A-LOTE A PRESCRIBIR) POR EL FRENTE: 4.77 M.L., CON EL JR. PUTUMAYO. POR LA DERECHA: 63.38 M.L., CON EL LOTE 20 (LOTE REMANENTE). POR LA IZQUIERDA: 61.10 M.L., CON EL LOTE 21. POR EL FONDO: 5.48 M.L., CON ZONA INUNDABLE. ÁREA: 310.82 M2. APARECIENDO LOS EMPLAZADOS COMO TITULARES REGISTRALES. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY, A FIN DE QUE LA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO SOBRE LA PRESENTE PROPIEDAD MATERIA DE PRESCRIPCION SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE MANDA LA LEY.
PUNCHANA, 18 DE SETIEMBRE DEL 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-3(26,02 y 09)F/4780
S/ 60.00
PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, KATTY ASPAJO VARGAS, AMPARADA EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N° 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITA SE LE DECLARE PROPIETARIA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN SANTO CRISTO DE BAGAZAN MZ T LOTE 4-BELEN, DE ESTA CIUDAD DE IQUITOS, INSCRITO A FAVOR DE FILOMENA ROMAINA MALAFAYA EN EL CODIGO DE PREDIO Nº P12027380, DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LA TITULAR REGISTRAL FILOMENA ROMAINA MALAFAYA, PARA QUE SE PRESENTE ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADO POR KATTY ASPAJO VARGAS, SOBRE EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADOS Y DAR SUS ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO-NOTARIO IQUITOS
V-3(26,02 y 09)
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ANTE MÍ: JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO ABOGADO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, COMUNICA QUE LA SEÑORA WENDY MILLER RENGIFO ANGULO, AMPARADA EN LA LEY 27157, D.S. 008-2000-MTC Y LEY 27333, SOLICITA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UNA PARTE DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LAS PALMERAS MZ 24 LOTE 1 ETAPA SEGUNDA, COMPRENSION DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL MISMO QUE TIENE UN AREA 190.40 M2. INSCRITO EN LA PARTIDA Nº P12010527 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO 53.00 M2 (CINCUENTITRES METROS CUADRADOS CON CERO DECIMETROS); CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SON LAS SIGUIENTES: POR EL FRENTE: CON CALLE JOSE GALVEZ, MIDE 6.55 ML; POR EL LADO DERECHO: CON PARTE DEL LOTE 38, MIDE 8.25 ML; POR EL LADO IZQUIERDO: CON EL LOTE 1, MIDE 8.07 ML; POR EL FONDO: CON PARTE DEL LOTE 2, MIDE 6.55 ML; SIENDO LOS TITULARES REGISTRALES LOS SEÑORES: EDITH MOZOMBITE NINA, GABRIELA MOZOMBITE NINA, JHOEL MOZOMBITE NINA, ROBLES MOZOMBITE NINA, CAROLINA NINA AMASIFUEN, RICARDO RENGIFO GONZALES Y NORMA GLADYS ANGULO GUERRA; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO LA PARTE QUE LES PERTENECE A LOS SEÑORES RICARDO RENGIFO GONZALES Y NORMA GLADYS ANGULO GUERRA; A QUIENES SE LES NOTIFICA POR ESTA VIA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONFORME AL ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 27157, CONVOCANDOSE A LOS QUE TENIENDO DERECHO A LA PROPIEDAD LO HAGAN VALER CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 24 DE SETIEMBRE DE 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(26,02 y 09)F/4785
S/ 60.00
EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LAS PERSONAS: EDITH MOZOMBITE NINA, GABRIELA MOZOMBITE NINA, JHOEL MOZOMBITE NINA, ROBLES MOZOMBITE NINA, CAROLINA NINA AMASIFUEN, RICARDO RENGIFO GONZALES Y NORMA GLADYS ANGULO GUERRA; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO LA PARTE QUE LES PERTENECE A LOS SEÑORES RICARDO RENGIFO GONZALES Y NORMA GLADYS ANGULO GUERRA, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LA SEÑORA WENDY MILLER RENGIFO ANGULO, RESPECTO A UNA PARTE DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LAS PALMERAS MZ 24 LOTE 1 ETAPA SEGUNDA, COMPRENSION DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL MISMO QUE TIENE UN AREA 190.40 M2. INSCRITO EN LA PARTIDA Nº P12010527 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO 53.00 M2 (CINCUENTITRES METROS CUADRADOS CON CERO DECIMETROS). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 24 DE SETIEMBRE DE 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-3(26,02 y 09)F/4785
S/ 60.00