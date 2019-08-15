PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, JANNETT JACKELINE AREVALO SHERADER, AMPARADA EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N° 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITA SE LE DECLARE PROPIETARIA DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN PSJE AMERICA MZ C LOTE 13, DEL AA.HH. AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS PRIMERO DE ENERO ETAPA PRIMERA, IQUITOS, MAYNAS, LORETO, Y QUE COMPRENDE SOLO EL ÁREA DE 47.56 M2, SU DOMINIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL CODIGO DE PREDIO Nº P12023375 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO A FAVOR DE ENITH Z. CHAVEZ VIVANCO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLO VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LA TITULAR REGISTRAL DEL BIEN INMUEBLE: ENITH Z. CHAVEZ VIVANCO, PARA QUE SE PRESENTE ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADA POR DOÑA JANNETT JACKELINE AREVALO SHERADER, SOBRE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADO Y DAR SU ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
Abogado-Notario Iquitos
V-3(15,21 y 27)
PRESCRIPCION
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