EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION
Por este edicto se emplaza a la: EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES, para que concurran ante mi oficio notarial sito en Av. Freyre 1850 Punchana-Maynas-Loreto, con el objeto de que hagan valer sus derechos en el Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio, iniciados por los señores ELIANA VIENA DE CERNA Y FERNAN ALFONSO CERNA CASTAÑEDA, respecto del predio ubicado registralmente en VIA CIRCUNVALACION MZ A LOTE 5, URBANIZACION FRANCISCO BOLOGNESI, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, inscrito en la Partida Electrónica Nº P12037253 del Registro de Propiedad Inmueble de Loreto, dejando constancia que solo se está prescribiendo una parte del predio osea 106.72 M2 apareciendo la emplazada como titular registral. Lo que se publica conforme a ley.
Punchana, 26 de Julio de 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
ABOGADO NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS.
V-3(02,08 y 14)F/4552
S/ 60.00
EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LA PERSONA: DOLORES HUANAQUIRI HUASANGA, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL ORBE DE PINA Y TERESA JARAMILLO GONZALES, RESPECTO A UNA PARTE DEL PREDIO SITUADO EN CALLE GONZALES PRADA MZ C LOTE 3, COMPRENSION DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU, DEL DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL MISMO QUE TIENE UN AREA DE 184.1900 M2; CUYA PROPIEDAD SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA PARTIDA N° P12030320 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO, DEJANDO CONSTANCIA QUE SOLO SE ESTA PRESCRIBIENDO 38.20 M2 (TREINTIOCHO METROS CUADRADOS CON VEINTE DECIMETROS). LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 30 DE JULIO DE 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
ABOGADO NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS.
V-3(02,08 y 14)F/4556
S/ 60.00
EDICTO NOTARIAL DE PRESCRIPCION
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA AL GOBIERNO REGIONAL Y A LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 CON 28 DE JULIO – PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LA SEÑORA FRANCISCA MUÑOZ QUIROZ, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO AL INTERIOR DEL PASAJE GRILLO (ANTES MARISCAL CACERES), DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUYA AREA ES DE 57.02 M2 (CINCUENTISIETE METROS CUADRADOS CON CERO CENTIMETROS); CUYA PROPIEDAD NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LORETO. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 30 DE JULIO DE 2019.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
ABOGADO NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS.
V-3(02,08 y 14)F/4556
S/ 60.00