PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LAS PERSONAS DE: LIDIA RUIZ SALINAS; MARIA CONSUELO SANDOVAL RUIZ; MARIA EMILIA SANDOVAL RUIZ; JULIO SANDOVAL RUIZ, PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE 1850 PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGA VALER SU DERECHO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR: MARIA CONSUELO LOPEZ SANDOVAL Y MAXIMO EUGENIO CHAFLOQUE FLORIAN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO REGISTRALMENTE EN EL PUEBLO JOVEN BARTRA DIAZ, MZ. D, LOTE 3, DEL DISTRITO DE IQUITOS, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA P12042999, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LORETO, APARECIENDO LOS EMPLAZADOS COMO TITULARES REGISTRALES. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 08 DE MAYO DEL 2018.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-3(17,23 y 29)F/2596
S/.60.00
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LA PERSONA DE: MÁXIMO TECCO CHUFANDAMA Y POLONIA NUÑEZ CHILICAHUA, O LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO HEREDITARIO DE LOS ANTES MENCIONADOS; PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE 1850 PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SU DERECHO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR LOS SEÑORES: AMADOR MOLANO VILCHEZ Y YOLANDA CHAVEZ AREVALO, RESPECTO DEL LOTE SIGNADO COMO 1A DE LA MANZANA 2, (CALLE HUANUCO) DEL PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL ,CLAVERO, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº P12020085 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LORETO, APARECIENDO EL EMPLAZADO COMO COPROPIETARIO REGISTRAL. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.
PUNCHANA, 10 DE MAYO DEL 2018.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-3(17,23 y 29)F/2596
S/.60.00