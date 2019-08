“Preocupan las denuncias que hacen contra el director de UGEL-Requena”

Prof. Luis Pinedo Piña, dice que tomará acciones una vez que control interno termine de investigar.

Lo que demandaría un tiempo de 20 días, mientras que dirigentes piden el cambio ya.

Ayer se pudo estar en el momento exacto que concluía la reunión entre el director regional de educación, con los altos directivos del Sute/Requena, quienes con documentos en mano le hicieron ver presuntas denuncias graves contra el director de la Ugel/Requena, Javier Cárdenas y contra su jefe de Logística Arnaldo Correa Ruiz, quien además de ser jefe de logística, también es proveedor en Nauta. Y según dirigentes del Sute/Requena, también en Requena.

Sobre el tema se entrevistó a Luis Pinedo Piña. “Como una práctica democrática a mí me gusta dialogar con todos. He escuchado atentamente las denuncias que han traído hasta este despacho.

Yo les he pedido que me las hagan llegar por la vía legal, por mesa de partes para que pase de inmediato a asesoría jurídica y ahí sean tramitadas en el menor tiempo posible. Con copia a Control Interno para que avancen las investigaciones, hay casos ahí que preocupan”, declaró.

¿Y no tendría que tomar una medida extraordinaria ya que por todas las Ugels hay problemas?

-Así es, en Nauta yo tuve la información, aunque se llegó a una protesta. Mire acá (Requena) hay un grupo que respalda al director de la UGEL (Javier Cárdenas) y hay otro que protesta contra él. En un clima democrático tengo que escuchar a todos. He pedido que depongan su medida de lucha (toma de la UGEL), les he prometido que en tiempo record haré que avancen las investigaciones.

Me preguntaron si la ratificación de Javier tiene carácter político, les he dicho que no porque no pertenece a mi movimiento. El cambio de él depende de mi lógicamente, pero yo siempre coordino con el gobernador, no tomo decisiones solo. En 15 a 20 días debe llegar el reporte de asesoría jurídica y Control Interna, para llegar a una decisión final.

¿Y también le han mostrado documentos del jefe de Logística de la Ugel/Requena que es proveedor?

-Sí, es una denuncia que están presentando. De ser así, hay que tomar decisiones fuertes ahí.