Preocupación por el excesivo retraso en instalación de plantas de oxígeno

Expresan los consejeros regionales de las diversas capitales de provincia.



Entre ellos el consejero de Requena Prof. Pedro Pacaya Tamani, quien dio a conocer que si bien es cierto en su provincia hay un solo caso covid que está siendo monitoreado en casa del afectado y 10 casos de dengue, también controlados; le preocupa que se puedan disparar de la noche a la mañana más casos covid y vuelvan a vivir la pesadilla del año 2020.

“Tenemos una preocupación latente por la tardanza en la llegada de las plantas de oxígeno que han sido adquiridas por el gobierno regional y que según nos informan están en el extranjero y por falta de vuelos es que no pueden entrar a Loreto. Nos preocupa que se vaya a complicar la situación como el año pasado y no tengamos oxígeno en las provincias.

Para la sesión de este viernes (hoy) se ha invitado a funcionarios del gobierno regional que tienen que ver con ese tema a fin que nos aclaren la realidad de esas plantas de oxígeno y cuándo ya estarán acá.

Lo que sí podemos anunciar es que como consejeros hemos ido al almacén del gobierno regional que está por La Pradera, ahí nos han mostrado que ya están los 5 generadores de luz para cada planta de oxígeno. Se licitaron y me parece la empresa “Consultoría y Construcciones PIRO SAC” ha sido la responsable de que ya se cuenten con esos generadores” adelantó el consejero.

Y de otro lado ¿cómo ve el cambio de la dirección de UGEL/Requena?

-Requena siempre va a sufrir los cambios de directores. Allá no hay ni buenos, ni malos directores porque existen dos grupos que no trabajan de acuerdo a nuestra realidad educativa, cada grupo tiene su propia política. Son el Siter y sute/ Requena.

Lo que queremos es que la Ugel trabaje en bien de las instituciones educativas, que genere e impulse una política educativa que transforme nuestra provincia a través de los distritos y pueblos. Eso es lo que necesitamos, no grupos de poder de uno y otro lado.