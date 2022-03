Gabriela Vildósola, pas decana del Colegio de Arquitectos de Loreto, sobre demora de la construcción del Hospital Iquitos.



En medio de la crítica situación que atraviesan obras representativas de la ciudad de Iquitos como el colegio Rosa Agustina Donayre de Morey y el Hospital Iquitos, la arquitecta Gabriela Vildosóla, pas decana del Colegio de Arquitectos de Loreto, cuestionó la forma en cómo se llevan a cabo estos proyectos, resaltando la constante que representan los problemas con las empresas ejecutoras y la prolongación de los plazos de entrega.

En primer lugar, mencionó que llama la atención y motiva a la indignación popular el hecho que se vuelva cada vez más repetitivo la demora en la construcción de las obras. Sobre todo en proyectos como el Hospital Iquitos, cuya construcción ya estaba a meses de concluir cuando empezaron las paralizaciones.

“Recuerdo que en noviembre de 2019 hicimos una visita técnica al hospital (Iquitos) y nos indicaron que al primer trimestre de 2020 estaría concluido. La pandemia pudor atrasar en algo pero ya de eso pasaron dos años. Deben intervenir autoridades para ver qué está pasando, por qué hay retrasos”, manifestó la arquitecta.

Agregó que es cuestionable el criterio con el que se hacen las licitaciones. Teniendo en cuenta que la obra del Hospital Iquitos tiene al Gobierno Regional a punto de rescindir el contrato con la empresa ejecutora por problemas en los plazos y en el presupuesto. Recordando, además, que el gobernador Elisbán Ochoa señaló que esta empresa ya tenía antecedentes de problemas similares en otras regiones.

“Lo lamentable es que en todas las obras siempre hay retrasos, falta de pagos, paralizaciones, preocupa cómo se hacen las licitaciones para las obras de envergadura en la ciudad de Iquitos, a qué tipo de empresa que no tiene las garantías”, declaró Vildósola.

Finalmente, la pas decana del Colegio de Arquitectos consideró que es fundamental que las autoridades consulten con los colegios profesionales antes de ejecutar un proyecto, algo que, afirmó, sucede muy pocas veces.

“Hemos tenido la apertura solo de dos proyectos donde hemos podido hacer las sugerencias correspondientes. Pero la mayoría de proyectos solo los conocemos por redes sociales y después no se sabe más. Por ejemplo, la avenida de los agustinos incluye una importante estructura. Hemos intentado buscar información peo no hemos tenido”, concluyó. (A. Padilla)