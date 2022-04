La PCM comunicó una nueva fecha, la cual sería el 26 de abril próximo. El diálogo se mantiene pero el gobierno debe corresponder con avances concretos.



El Premier Aníbal Torres no pudo asistir al encuentro programado con las autoridades indígenas de las Cuatro Cuencas el lunes 18 de abril. La reunión sólo se llevó a cabo con el Viceministro de Hidrocarburos y funcionarios del MINEM. Sin embargo, al día siguiente, luego de una reunión con el Viceministro de Gobernanza Territorial, la PCM confirmó una nueva fecha, la cual sería el 26 de abril asegurando la presencia del Premier, del MINSA y el MIDIS. Las comunidades esperan que el gobierno pueda concretar finalmente la aprobación del Plan de Salud Intercultural 2022-2026 y el Grupo de Trabajo con el MIDIS.

Durante la reunión con el MINEM, el apu Igler Sandi entregó al Viceministro de Hidrocarburos, Rafael Reyes, la Acción de Cumplimiento contra el Estado por los acuerdos de la Consulta Previa del Lote 192: “Hemos demandado al Estado porque creemos que es lo correcto, que es lo justo, si vemos que no avanzamos. Ojalá de ahora en adelante nos podamos sentar y trabajar mejor”. En tal sentido, el gesto no significó ninguna oposición al diálogo. “Siempre hemos estado dispuestos a dialogar porque si no estaríamos cerrando los ríos, pero hemos elegido buscar el camino del entendimiento” volvía a insistir el apu Alfonso López a la vez que interpelaba a los funcionarios “¿Qué es lo que nos está pasando? ¿La burocracia nos ha destruido el corazón?”

El MINEM se comprometió a tener reuniones técnicas con las federaciones en la primera semana de mayo para evaluar la situación de los lotes 192 y 8. Mientras tanto, se propuso para fines del mismo mes la visita del Premier a la comunidad kichwa Doce de Octubre en el marco de la Comisión Multisectorial. El recuento que hizo el mismo MINEM de la Consulta Previa del Lote 192 reconoció sólo 5 acuerdos cumplidos dentro de los 23 que se debieron impulsar desde la firma del acta en agosto del 2021.

El mismo día por la mañana también se sostuvo una reunión con el Viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández. Los temas que se abordaron eran los compromisos pendientes del MVCS en la Comisión Multisectorial y la Consulta Previa del Lote 192. La preocupación principal de las comunidades es el acceso a agua apta para consumo humano en medio del contexto de contaminación petrolera. Los apus explicaron a detalle la necesidad de la adecuación cultural y la vigilancia participativa en las obras del MVCS. Se acordó tener una próxima reunión a fines de abril para concretar la creación del Grupo de Trabajo pendiente.

De este modo, los apus vuelven a sus comunidades para consultar en sus asambleas y en los siguientes días tomarán nuevamente todo el recorrido para llegar a Lima con la intención de abrir nuevas etapas en el diálogo con el Estado y continuar en la defensa de sus vidas y territorios. “Nunca nos hemos opuesto a la actividad petrolera en nuestros territorios, pero debemos reconocer que eso no está matando lentamente” aseguraban en sus últimas intervenciones.

(C. Ampuero/Puinamudt)