Por la Sociedad Latinoamericana de Especialistas de Mamíferos Acuáticos

Biólogos, Veterinarios, conservacionistas, expertos de diferentes países de Latinoamérica reunidos por una sola misión: La conservación de los mamíferos acuáticos. Del 05 al 08 de Noviembre del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, el “XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas de Mamíferos Acuáticos- RT 18” (SOLAMAC), en el cual se reunieron expertos internacionales, para tratar los avances en investigación y esfuerzos de conservación de éstas especies.

El Perú, específicamente la Amazonía, estuvo representada por el Blgo. Juan Sánchez Babilonia, Coordinador del Área de Mamíferos Acuáticos del Centro de Rescate Amazónico – CREA, quien presentó el trabajo “Experiencias en el Rescate, Rehabilitación y Liberación del Manatí amazónico Trichechus inunguis,(Sirenia: Trichechidae) en la Amazonía Peruana”, en el “3° Simposio Latinoamericano de Manatíes” (SILAMA), siendo reconocido por el jurado del evento como “Trabajo de Mayor Relevancia para la Conservación de Manatíes en América Latina”, posicionando así al CREA como una de las instituciones líderes en conservación, concientización ambiental y ecoturismo en Latinoamérica.

Desde el año 2007, gracias a la sinergia interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, The Dallas World Aquarium Zoo, Gobierno Regional de Loreto y ACOBIA-DWAZoo, se viene desarrollando exitosamente programas de rescate, rehabilitación y liberación de especies de fauna silvestre amazónica amenazada, siendo el manatí nuestro símbolo de conservación, esta especie es un mamífero, acuático, herbívoro, que vive en nuestros ríos y cochas amazónicas, lamentablemente es cazado por su carne en comunidades rurales y comercializada como mascota. Hasta la fecha se logró rescatar a 50 manatíes de los cuales 23 han logrado ser devueltos a su hábitat natural, dándoles una segunda oportunidad de vida para que puedan cumplir el importante rol de controlador biológico en los ecosistemas acuáticos.

Una pieza clave de la conservación es la concientización ambiental, pues ello garantizará que todos los esfuerzos invertidos en cada animal liberado no sea en vano, siendo la misma población amazónica, principalmente los niños, los guardianes de nuestros recursos, hasta la fecha se ha sensibilizado a más de 80 mil niños, inspirando así a la próxima generación de conservacionistas.

Vale mencionar que el jurado del evento estuvo conformado por distinguidos especialistas e investigadores de la conservación, como, Dr. Roberto Sánchez (México), Dr. Antonio Mignucci (Puerto Rico), Dr. Robert Bonde (USA), Dr. Joao Carlos Gomes Borges (Brasil) y Dr. León David Olivera Gomez (México); quienes quedaron gratamente sorprendidos por el innovador trabajo del CREA, el cual rompe los paradigmas institucionales, valorando y reconociendo el aporte en la conservación del manatí amazónico Trichechus inunguis, convirtiéndose así en una institución generadora de emociones positivas y en una institución referente para temas de conservación de Fauna Silvestre en el Perú.

Este premio reconoce la labor de cada uno de los miembros del centro de rescate, así como de autoridades, funcionarios del gobierno, practicantes y voluntarios, cerca de 300 jóvenes y no tan jóvenes, peruanos y extranjeros, quienes desinteresadamente ofrecen su tiempo y esfuerzo en apoyar la conservación de nuestra Amazonía.

Cabe recalcar que es la segunda vez que el CREA gana este prestigioso reconocimiento siendo el primero en el 1° SILAMA que se desarrolló en la ciudad de Cartagenas de Indias – Colombia. (C. Ampuero)