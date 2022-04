Ya era hora que lo haga para que directamente hable sobre el peligroso incremento de la delincuencia.

Ante el mutis del general de la PNP Santiago Sotil, frente a las cartas enviadas por el Prefecto Raúl Rosales, solicitando un informe detallado de las estrategias que viene desarrollando en contra de la delincuencia en Loreto y la necesidad operativa que ostentan, para enviar información al ministerio del interior; el Prefecto ha optado por viajar hoy miércoles a la capital.

En el objetivo de reunirse cuanto antes con el ministro del interior, para darle a conocer el incremento de las acciones delincuenciales en Loreto ante la casi nulidad de la PNP de mostrar resultados y detención de los responsables de asaltos a ciudadanos lo que ya va ascendiendo a casi medio millón de soles.

“El general de la policía no ha respondido a los dos oficios que le he enviado solicitando información importante respecto a la delicada situación por la que atraviesa la región en cuanto a la inseguridad ciudadana.

Este miércoles (hoy) iré a Lima para luego asistir al ministerio del interior, hablar con el ministro de esa cartera y también de otras para ver puntos que me preocupan mucho en esta región” mencionó Rosales.

De otro lado, en cuanto al pedido de una intervención rápida y extrema en la cuenca del Alto Nanay donde pulula la extracción ilegal de oro, mencionó que quizá están en la primera parte correspondiente a las investigaciones para luego ejecutar la intervención.

“El Estado debe llegar con obras, con proyectos de inversión en agricultura. Al pueblo hay que darle alternativas de solución a sus problemas diarios. Muchos viven en penuria, esperamos que nuevamente se active la agricultura y así puedan tener acceso a mejoras económicas para su familia” mencionó Rosales.