Prefecta de Loreto informó sobre presencia de disidentes de la FARC en zona peruana

Declaraciones lo hizo a través de un medio radial

En reciente entrevista concedida al medio informativo radial de LVS Noticias, la prefecta de la región Loreto, Luz Cardeña Flores, ante una de las interrogantes vertidas por el periodista, Oraldo Reátegui Segura, la representante del presidente de la República indicó que tras tener conocimiento sobre la presencia de elementos ligados a la ex guerrilla de las FARC, en la comunidad fronteriza de “Puerto Arturo”, mantuvo el día 29/07/2020 una rápida reunión de coordinación con el jefe encargado de la IV Macro Región Policial Loreto, coronel PNP Mario Lúcar; a cuya culminación, acordaron volver a retomar el tema y ver la posibilidad de una pronta visita a la citada zona a efectos de planificarse operaciones conjuntas con las fuerzas armadas.

Dicha información también fue corroborada por el ex gerente sub regional de E Estrecho- Putumayo, Teddy Puga López, quien a través del mismo medio informativo detalló sobre la reciente presencia de los disidentes de las FARC en la comunidad nativa de “Puerto Arturo”, quienes al parecer llegaron al lugar para aprovisionarse de alimentos y continuar sus huida hacia sus refugios, ya que las fuerzas policiales colombiana habrían organizado operativos para tratar de capturarlos.

(C. Ampuero)