Prefecta de la región Loreto confirma destitución del subprefecto de Pebas

Por problemas de violencia familiar

Ante las incertidumbres de los pobladores del distrito de Pebas y demás caseríos cercanos a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la prefecta de la región Loreto, Luz Verónica Cardeña Flores, en entrevista periodística indicó que Roland Chávez Chávez, desde hace varios días, ya no es el subprefecto del indicado distrito, toda vez que la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, lo destituyó en el cargo, por presentar inconducta personal, al haber sido denunciado por violencia familiar, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Indicando textualmente que “En Pebas no tenemos autoridad política, ha sido destituida, ahora estamos esperando la nueva designación que será hasta fines de enero o a más tardar hasta el mes de febrero del año en curso, el señor Roland Chávez Chávez, ya no es autoridad, se le dio de baja a través de un proceso, mediante resolución y ya no puede ejercer más el cargo”.

Además indicó que la población de Iquitos y la región Loreto, debe tomar sus precauciones antes hechos delictivos que día a día se acrecienta en nuestro medio; por ello, su despacho viene coordinando acciones con el jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, general PNP Carlos Edwin Chong Campana, a efectos de tratar de mitigar la incidencia delictiva en la ciudad, teniendo pactado una reunión para mañana, donde además estará el alcalde provincial y los alcaldes distritales, se estará tocando temas relacionados a la seguridad ciudadana y otros que conlleven a mejorar las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada. Puntualizó la prefecta de la región Loreto.

(C. Ampuero)