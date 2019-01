Buscan evitar sentencia para procesados

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, advirtió que la difusión del pre acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht busca neutralizar y obstaculizar el avance de las investigaciones. “Es un hecho bastante delicado y comprometedor que debe deslindarse y sancionar a los responsables”, señaló al referir que se habría substraído esta documentación que tenía carácter reservado.

“Se está rompiendo un principio elemental de una investigación tan compleja y comprometedora. Objetamos estas actitudes”, indicó en Radio Programas del Perú. Para el ministro, la Fiscalía está en todo su derecho de exigir el esclarecimiento de responsabilidades.

Sostuvo, además, que llama la atención esta filtración a escasas horas de hacerse público la programación de audiencias en Brasil. “Pareciera que tiene un fin determinado: neutralizar y obstaculizar el avance de la investigación”, refirió el ministro.

“Definitivamente, creo, lo que se evidencia es que se trata de torpedear el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades que pudiera haber en este caso”, agregó.

También el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, advirtió ayer que la filtración de algunas páginas del acuerdo preparatorio con Odebrecht busca frustrar el entendimiento con la empresa brasileña y confirma que hay informantes dentro del Ministerio Público.

“Lo que se busca, definitivamente, es frustrar el acuerdo. Pero hay una voluntad de la Fiscalía, Procuraduría y la empresa de cerrar el proceso de colaboración eficaz”, declaró Pérez en entrevista a la radio limeña, “Santa Rosa”.

El fiscal reconoció que si se logra frustrar el acuerdo de colaboración será más difícil encausar el juicio por lavado de activos y alcanzar sentencia condenatoria para los procesados. Refirió que el acuerdo con Odebrecht es central porque la empresa ha proporcionado, además de testimonios, documentos que revelan depósitos en determinados bancos extranjeros.

Además, el magistrado advirtió, sin precisar nombres, que la filtración de algunas páginas del acuerdo preparatorio confirma que “en efecto” hay informantes y personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente en la Fiscalía. “Tomé conocimiento de que a través de las redes sociales circulaban fotos del acuerdo preparatorio. Me preocupó esta situación porque me da a entender que alguien ingresó a mi oficina y ha tomado fotografías”, expresó.

En definitiva es una “guerra titánica” contra la corrupción. Queda seguir dando el respaldo moral a las autoridades comprometidas en esta lucha a fin que no desmayen en el propósito de librarnos lo más posible del saqueo económico al país.