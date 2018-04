En una entrevista en Radio Programas del Perú estuvo la ex ministra de Educación, Gloria Helfer y Carmen Burano de Lara, comentando sobre las experiencias exitosas de los gobiernos regionales y municipales respecto a la lucha para que disminuya la anemia y la desnutrición infantil.

En los comentarios dados por Helfer hizo referencia a la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Indiana, Janet Reátegui, y la experiencia de su gestión municipal que logró disminuya la anemia y la desnutrición crónica en su distrito del Bajo Amazonas.

La ex ministra de Educación mencionó la importancia de llevar adelante proyectos integrales en beneficio de la niñez como un mecanismo efectivo para librarlos de los males mencionados, que si no se atienden tendremos a futuro adultos con muy poco rendimiento físico e intelectual.

Señaló que en Indiana han llevado adelante obras como la instalación de tanques para tener el control cloral del agua, para que no se contaminen. También han manejado excretas a través de los baños ecológicos. Lo han combatido y siguen haciéndolo dando la alimentación en las escuelas. “Trabajando con las madres para el aspecto de afecto, por favor, el tema de afecto es fundamental”, ha dicho Helfer. Acentuó que los niños y niñas crecen sanos, se desarrollan mejor cuando hay cariño”.

Se refirió a las formas de violencia, “que no haya el maltrato, el tema de las violaciones. Todo eso tiene que ser abordado de manera integral”. Ello porque un aspecto va ligado a otro y así complementándolos se puede vencer a la anemia y la desnutrición en nuestra niñez. Pero, se necesita de voluntad política, más que palabras, hechos concretos.

Ante la pregunta de qué es lo que ha permitido que se tengan algunos casos con éxito, como en Arequipa, donde disminuyó en más del 10% la anemia. “Es importante reconocer que el gobierno lo ha puesto como una de las prioridades máximas de la gestión, a la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, hay que felicitar esto”, dijo Carmen Burano de Lara.

Señaló que la gobernadora en Arequipa priorizó el tema del gasto en los programas nutricionales de Arequipa que actualmente está en un 95%. “Se ve en esta gestión un compromiso político. Un abordaje integral que le tiene que bordear al niño para garantizar que esos problemas de brechas alimenticias y de cuidados inadecuados, se reviertan”. Sugirió que se necesita sistematizar las buenas prácticas en el país, para sacar una estrategia clara basada en evidencias, y decidir ya.

Esto nos recuerda a una visita de un ex ministro cuando estando en Indiana dijo que tendría que replicar en otras partes del país, los baños ecológicos, por ejemplo. También el “peque bus”, en el objetivo de hacer que disminuya la deserción escolar y se prevea el embarazo adolescente cuando las niñas campesinas e indígenas aspiren y tengan la oportunidad de terminar la secundaria, y logren realizar estudios superiores.

Estas son prácticas exitosas, pero lamentablemente carecemos de una política clara y firme desde el gobierno central, para que la lucha contra la anemia y la desnutrición, sea lapidaria. Necesitamos más que anuncios, necesitamos hechos.