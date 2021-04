Posta médica de caserío Cabo Pantoja en abandono

Pobladores piden ayuda al Municipio de Belén y al GORE-Loreto



La mañana de ayer, los pobladores del caserío Cabo Pantoja, ubicado en el distrito de Belén, realizaron una protesta en los exteriores de la posta médica de esta comunidad, con el objetivo de denunciar el abandono en el cual se encuentra el único centro de salud de esta comunidad.

Con pancartas en mano y arengas a viva voz, los moradores de este poblado denuncian que la precaria infraestructura de madera del establecimiento en mención se está cayendo a pedazos, debido a que no recibe ningún tipo de mantenimiento desde hace años.

Evidentemente el centro de salud posee el entablado podrido, la escalera principal ya colapsó en parte y el techo viene cayéndose con cada lluvia y viento, además de que los servicios higiénicos están inutilizables, todo ello pese a que la posta médica no solo atiende a los pobladores del caserío de Cabo Pantoja, sino también a moradores de otras comunidades cercanas que no cuentan con ningún centro de salud.

“En esta posta se atienden decenas de personas todos los días, no es justos que esté en estas condiciones, pedimos ayuda urgente por parte del alcalde de Belén, Gerson Lecca, y del gobernador regional, Elisban Ochoa” expresó uno de los pobladores.

Cabe detallar que, el caserío Cabo Pantoja es un poblado asentado a orillas del río Itaya, a aproximadamente una hora y media de viaje en bote desde la zona urbana de Iquitos. (R. Graicht)