Expresó el gerente de infraestructura del gobierno regional de Loreto Ing. Civil Dino Pinchi Ruiz.



Fue en respuesta a una bien planteada pregunta del consejero Genaro Alvarado Tuesta. “En la obra del nuevo Hospital Iquitos hay muchos proveedores a los que les han hecho contrataciones directas de 300 mil soles, hasta de 1´400 mil soles de manera directa.

Contrataciones directas por esos montos y eso vulnera la Ley. Es sabido que más de 8 UIT por servicios acarrea otro tipo de proceso, pero ellos hicieron contrataciones directas, ahí está la documentación.

Se recibió el dictamen de OSCE indicando que eran contratos irregulares, que no se pueden dar. Ahí están, no se pueden pagar. Al menos yo no quiero ir a la cárcel. Ahí están estatizados los documentos ¿van a ver sanciones para los anteriores funcionarios? Sí. Son contratos irregulares celebrados, pero no establecidos” aseguró el gerente de infraestructura del gobierno regional.

También le preguntaron sobre el colegio “Rosa Agustina” y para cuando en realidad se concluirá.

“En cuanto al colegio “Rosa Agustina”, yo ya no quiero pensar en la gestión anterior, esta semana se está terminando el expediente de saldo de obra y se necesita algo de 14 millones de soles para acabar esa obra. Pienso que en 4 meses se podría terminar, a fin de mes se estaría completando el expediente, ese colegio es una prioridad.

Esta obra nació mal, ahora son las consecuencias, lo importante es que el gobernador está dando todo el apoyo para que se termine. A lo mucho hasta el 10 de abril ya estaremos convocando, ese colegio se va a terminar este año, es un hecho”, expuso Pinchi.

Finalmente, mencionó que nunca en su vida se va a olvidar que la anterior gestión les dio un solo día para hacer la transferencia. El 28 de diciembre, el día de los inocentes. Por eso es que ellos prácticamente han ingresado con los ojos vendados a la nueva gestión, pero que ahora ya se están enterando de todo.

También dio a conocer que han existido grandes irregularidades en la construcción del frustrado hospital de San Lorenzo.

y que incluso ni se conoce quienes estaban haciendo los trabajos. “En el Hospital San Lorenzo, se hicieron contratos de manera irregular. Tiene un primer contrato que se resolvió, no sabemos ni quién ejecutaba la obra.

Luego está el expediente de saldo, vino un nuevo contratista, pero el contrato enmarcado en emergencia sanitaria, estaba mal. OSCE recomendó que se anule ese contrato, si no hacemos caso nos exponemos a una denuncia”, habló claro Pinchi.

(LMHL).