En sectores de la carretera Iquitos Nauta y carretera a Santa Clara.



Una reunión vía Zoom ayer por la mañana, el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista acompañado de funcionarios municipales, se realizó con funcionarios de Electro Oriente, siendo el tema principal la instalación de alumbrado público en sectores de la carretera Iquitos Nauta y en un sector de la carretera a Santa Clara.

Luego de la reunión Martín Arévalo Pinedo dijo; hemos tenido una reunión muy larga respecto al seguimiento a Electro Oriente por el alumbrado público que no tenemos desde el inicio de nuestra gestión en todo el eje carretero Iquitos Nauta desde el kilómetro uno al quince que es zona urbana y corresponde a la ciudad y en desde el kilómetro dos y medio hasta el cinco en la carretera a Santa Clara.

La población conoce lo sucedido en estas dos carreteras, a la carretera a Santa Clara llevaron el cadáver de la CPC Tessy Villacorta y lo arrojaron en una de las quebradas existentes en la zona, al igual que en la carretera Iquitos Nauta donde siempre hay accidentes de tránsito con consecuencias fatales, violaciones sexuales, asaltos a mano armada y otras actos delictivos. Ante esta situación estamos exigiendo desde el primer día de gestión a Electro Oriente para que se instale alumbrado público en esos sectores de nuestra jurisdicción.

Lo que llama la atención es que Electro Oriente mediante sus funcionarios argumenta que no están facultados a instalar alumbrados públicos, es por eso que hemos tocado puertas de Osinerming quienes están interponiendo sus buenos oficios, a fin de corregir la mala acción de la empresa privada Electro Oriente. A los funcionarios de Electro Oriente les hemos dicho que de ser plausible vamos a levantar a la población, porque no es una necesidad solo de los sanjuaninos, es una necesidad de todos los pobladores de Iquitos, así como de los turistas nacionales y extranjeros.

Nos llama la atención inclusive que los funcionarios hayan dicho que nosotros como municipalidad invirtamos en alumbrado eléctrico para la seguridad ciudadana, siendo una exclusiva función de Electro Oriente, pues también es extraño que en vez de tratar de dar solución al problema estén prestando sus camioneta a un ex congresista y gobernador para su campaña política.

Otra comparación absurda que hicieron es que si se solicita alumbrado eléctrico en puntos de San Juan Bautista, que es la parte urbana de la ciudad de Iquitos, entonces también se debería dar alumbrado público en toda la carretera panamericana norte, al parecer estos señores no son de Loreto y no conocen la realidad.

Finalmente se acordó con OSINERMING que para el próximo martes 24 de mayo se va realizar una visita de inspección donde participará Electro Oriente, para la instalación de alumbrado eléctrico en los lugares solicitados y de esa manera dar solución a este problema de seguridad ciudadana. Este es un tema de decisión política porque es un beneficio para toda la población, enfatizó Martín Arévalo.