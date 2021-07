Por salida ilegal de aluminio cambiaron al jefe de mantenimiento

Del hospital regional de Loreto, ahora ocupa el cargo Genaro Vargas Flores.



Quien labora desde el año 2004 en el área mencionada. Al ocurrir los hechos de la salida ilegal de aluminio para ser vendido en una vidriera, Vargas Flores, estaba de licencia por lo que ayer dijo que recién se estaba enterando de cómo se habían dado los hechos.

Y al parecer los hechos estaban claros ya que existe un memorándum del área de seguridad en cuanto a que el anterior responsable había dicho que sacaban el aluminio para ser llevado a una vidriería, ya que no servía al hospital.

Ayer se constató otra ruma de aluminio separado, quizá en espera que lo saquen en otro motocar, pero esa acción fue frustrada debido a la denuncia propalada hace unos días, ante lo cual los directivos tomaron la acertada decisión de sacar al ahora ex jefe de mantenimiento.

“Pienso que se debe investigar todo lo que ha pasado, no actuar con el hígado. Si se tiene que sancionar que se haga luego del debido proceso y explicaciones del caso, eso es lo correcto” dice el nuevo jefe.

De otro lado. Dio a conocer que muchas veces el área de mantenimiento se ve afectada por la falta de materiales para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas cotidianas. “Ni tarea será gestionar para conseguir las herramientas necesarias y se pueda ejecutar los diferentes trabajos, así como cuidar de todos los bienes del nosocomio” mencionó.