¿Por qué no multan a la gente que saca su basura después de la hora establecida?

Como en Tarapoto donde sí las aplican de inmediato.

Así lo pregunta un ciudadano cansado que arrojen desperdicios frente a su domicilio.



Dice: “Estoy de acuerdo que todos necesitamos trabajar y llevar el pan a nuestros hogares, pero eso no debe afectar la tranquilidad de terceros y mucho menos perjudicar al vecindario. Mi queja no tiene el más mínimo interés en afectar a nadie, pero como ciudadano de esta hermosa ciudad que lamentablemente suele ser manchada por algunos “malos”, genera mi malestar e indignación y espero que, más que conciencia tomen acciones y pongan en práctica un buen manejo de sus residuos sólidos.

Cuadra 6 de la calle Callao, un local de nombre “Sucessos” no hace mucho que abrió sus puertas al público en general funcionando como restaurante tanto de día como de noche, todo chévere y bonito además de notarse que brindan una excelente atención a sus clientes, PERO NO COMPRENDO por qué tienen que dejar sus residuos sólidos (botellas de cerveza y restos de alimentos en el patio de otro vecino (esquina Callao c/ Pablo Rosell) y fuera de los horarios cuando pasa el carro recolector de basura (pasa todos los días entre 9pm 10pm y 11pm) dejando un mal escenario durante el día.

Frente a una situación de pandemia, donde los locales que expenden y venden alimentos en locales imagino se rigen a la norma sanitaria que hace referencia a que los restaurantes y servicios deben aplicar los Principios Generales de Higiene (PGH), sustentados en los programas de Buenas Prácticas de Manipulación y los programas de Higiene y Saneamiento, lo que deberá evidenciarse en la certificación sanitaria de PGH emitida por la municipalidad de la jurisdicción ¿aplicarán eso?

Espero que las autoridades competentes tomen acción sobre el caso, de los que quizá haya muchísimos más. Reitero, no se puede afectar la tranquilidad de terceros y menos afectar al vecindario. Y ¡ojo! No es la primera vez que ocurre” escribe Pablo Encinas, cansado de tanto abuso.

Y tiene razón, lo que debería hacer la municipalidad correspondiente (Maynas), es multar enseguida, así como lo hacen en Tarapoto donde multaron a José Ventura a quien captaron arrojando basura en medio de la vía pública. El área de fiscalización municipal le impuso una multa de 1,320 soles. Pero acá como el jefe de fiscalización Geyson Rengifo, anda de bailarín en plena pandemia y restricciones de bioseguridad, no ve nada y por eso algunos malos vecinos hacen lo que quieren. (LMHL).