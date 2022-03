Ante el 1er. Juzgado Penal de Investigación Preparatoria.



Lo hizo en base al expediente 00433-2022-12-1903-JR-PE-01, por el presunto delito de peculado doloso. Y no solo pidió detención preliminar, sino también allanamiento, descerraje e incautación. Aceptó la solicitud fiscal el primer juzgado que emitió la resolución número uno. Aunque el mencionado fiscal Herve Michell Aquino Espinoza, que hizo el pedido también está con procedimiento de investigación en OCI debido a ciertos puntos que deben aclararse.

La investigación preliminar es seguida contra: Jane Adilia Donayre Chávez, su hermano Elvis Donayre Chávez y Miguel Pinedo Ramírez, a quienes la fiscalía les atribuye la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado y cohecho activo específico, en agravio del Estado – municipalidad distrital de Punchana.

Fundamento del pedido de detención preliminar: “Que, el día 29 de diciembre de 2021, Violeta Karina Villar Flores, en su condición de abogada de regidores de la municipalidad distrital de Punchana, formuló denuncia indicando la existencia de seis cheques a través de los cuales se cobraron 160 mil 800 soles de la municipalidad distrital de Punchana, mediante la creación de planillas falsas.

Según la denunciante, los cheques incriminados fueron emitidos por Eduardo Mozzo Sibina, ex Tesorero de la municipalidad de Punchana y Miguel Pinedo Ramírez -ex presupuestario y planificador de la municipalidad, a nombre del señor Marco Polo Rodríguez García, a efectos que sean cobrados en la sede del Banco de la Nación de Lima. Posteriormente ese dinero, sería entregado a Elvis Donayre Chávez (hermano de la Alcaldesa de dicha comuna Jane Donayre Chávez), para que éste, a su vez, lo entregue al abogado Julio César Castiglioni Chiglino.

Dicho dinero estaba destinado -según la denunciante- para el pago indebido de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones(JNE), que no se precisó sus identidades, para que los resultados del proceso de vacancia salgan favorables para la alcaldesa denunciada, es decir, para que Jane Donayre Chávez, no sea vacada de su cargo como alcaldesa de la municipalidad distrital de Punchana.

La denunciante precisó que los seis cheques materia de su denuncia, contenían la siguiente numeración: 17058060, 17058061, 17058062, 17058063, 17058064, 17058065; los mismos que según su versión, fueron cobrados en la ciudad de Lima, el día 20 de agosto del 2021, por una persona que se reserva su identidad y por Elvis Donayre Chávez y el chofer de este.

La denunciante, hace mención que los referidos cheques fueron cobrados en dos sedes del Banco de la Nación, ubicadas en el cercado de Lima y San lsidro, para cumplir con el pago de sobornos de funcionarios del JNE. Es decir, para que se resuelva infundado el recurso de apelación sobre el proceso de vacancia que se había planteado en contra de Jane Donayre Chávez, y que, según la denunciante se habrían hospedado en el Hotel Lima City, ubicado en Miraflores.

La denunciante también informa que, no participó en el proceso de vacancia que mencionó; pero que, sin embargo, sí estuvo presente al momento de sustentar la apelación de forma virtual ante el Jurado Nacional de Elecciones. La apelación se presentó el 16 de junio del 2021 ante el Jurado Nacional de Elecciones de Lima, debido a que es esta institución competente para resolver temas referentes a vacancias y suspensiones de alcaldes, gobernadores, regidores, etc.

Que, se investiga a Elvis Donayre Chávez, porque sería la persona que, colaboró decididamente con Jane Donayre Chávez, para la apropiación de dinero de la municipalidad al haber participado del cobro y entrega de los 06 cheques incriminados (por 160,800.00 Soles). También se le investiga, porque sería la persona que colaboró para entregar los S/160,800.00, como soborno, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.

Que, se investiga a Miguel Pinedo Ramirez, en su condición de Jefe de Planeamiento y Presupuestario de la Municipalidad Distrital de Punchana, porque sería la persona que, ejecutando órdenes indebidas, colaboraron decididamente con Jane Donayre Chávez, al girar y firmar los 06 cheques incriminados por 160,800.00 soles para que sean cobrados por Marco Polo Rodríguez García.

De continuar a fondo la investigación y seguir el debido proceso ante el poder judicial, en caso los encuentren culpables, les esperaría una pena no menos de 8 años, ni mayor de 12 años de pena privativa de la libertad.

De otro lado, conforme a lo informado por el responsable del área de tesorería –César Enrique Vásquez Chumbe, verificaron que los cheques salieron con los comprobantes de pago N° 597, 598, 599, 600, 601 y 602, con los registros SIAF N° 686, 687, 688, 689, 690, y 691.

Además, de ello se tiene que Elvis Rober Donayre Chávez viajó en esas fechas a la ciudad de Lima para recibir el dinero y se hospedó en el Hotel Lima City, conforme a las boletas de venta que se adjuntó al requerimiento, así como la respuesta brindada por el mismo representante del Hotel al representante del ministerio público; todo esto se habría realizado por orden de Jane Adilia Donayre Chávez, conforme a la declaración brindada por los colaboradores eficaces”. (Quienes incluso habrían sido amenazados).

Señala el extenso documento donde se registra el porqué de la medida extrema ejecutada el día de ayer contra la alcaldesa de Punchana.