¿Por qué engañan a pacientes de Oncología diciendo que un médico general es oncólogo?

Se trata de minimizar el asunto indicando que serían documentos falsos y no es lo correcto.

Documentos incluso han sido entregados por pacientes que se quedaron sorprendidos al ver el nombre del médico general.

Lamentable que el centro oncológico de Iquitos, donde ya se daba quimioterapia a los pacientes con cáncer, esté andando de “tumbo en tumbo”, por decir lo menos. La doctora oncóloga Mercedes Egues, hizo denuncias verbales ante los medios de comunicación que puso en alerta a todo Loreto. Incluso rebasó el ámbito regional puesto que la ministra de salud, Zulema Tomás Gonzáles, se interesó en el asunto adelantando que Contraloría intervendrá ese nosocomio y, por consiguiente, el centro oncológico.

Las denuncias fueron bien recibidas por la población que aplaudió la firmeza de la doctora Egues Tapia, en cuanto a dar a conocer las decisiones equívocas del actual director del hospital regional ginecólogo Galo Gastelú Arévalo, quien decidió a través de un memorándum, removerla de la jefatura para colocar al médico general Giuseppi Rivera Domínguez.

Giuseppi Rivera, con las justas se sentó un día en el sillón de oncología, luego a través de un memorándum, igual le agradecían y le comunicaban que quien estaría ahí sería el médico de familia, Manuel Guerra Valles.

Sin embargo, pese a que Rivera Rodríguez, ya no continuaría en el cargo, salieron algunas citas para pacientes reales, no inventados, menos que pertenezcan a un movimiento político como el MIL porque el cáncer no escoge de qué partido eres, ni siquiera ve qué condición política, social, religión, sexo, edad tienes, el cáncer te atrapa y punto.

Citas de oncología plasmadas para estos días en documentos oficiales del centro, donde se lee el nombre del médico general Giuseppi Rivera Domínguez, como MÉDICO ONCÓLOGO, cuando no es así. Y así no pueden estar manejando ese centro que, si bien es cierto, no es lo máximo, estaba encaminándose a brindar un servicio que antes solo se recibía en Lima.

El sector salud le ha dado un ultimátum al gobernador de Loreto, se espera que tenga reflejos rápidos para corregir algunos aspectos de salud y así impedir que haya una crisis mayor.