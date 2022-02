La pregunta que se hace el director de la red de salud de Datem del Marañón.



Quien mencionó que dos días antes que él venga a Iquitos a exponer ante el consejo regional, por la denuncia que interpusieron dos jóvenes químicos, indicando que habría un negociado en la adquisición de medicinas en la red de salud de Datem del Marañón; el gerente de la subregión Requena Quinto Vásquez Ríos, lo había llamado para amedrentarlo.

“Dos días antes de exponer ante el consejo regional recibí amedrentamiento de parte del señor Quinto Vásquez Ríos, no sé cuál era su intención. Escribía cosas fuera de lugar, como que yo pedía respaldo para que no me denuncien o algún apoyo, y yo nunca he pedido eso.

Él no se identificaba. Tuve que recurrir a Osiptel, como cualquier ciudadano, para saber de quién era el número: 929054188 que me escribía y ahí recién supe que era del gerente de Requena Quinto Vásquez Ríos, haciendo ver sobre las funciones de la consejera.

Director red de salud Datem: “identifícate pues.

Quinto: usted pide ayuda, qué teme.

Director: dónde pido ayuda pues. Demuéstralo, solo estoy informando.

Quinto: Vaya y rinda cuentas.

Director: Llevaré todo. O te preocupa algo. ¿Con quién estoy hablando?

Quinto: A ud. Le preocupa el accionar de una consejera. Es su función pues.

Director: ¿Quién eres?

Quinto: De tu provincia.

Señala el gerente de la subregión Requena, Quinto Vásquez, no de la subregión Datem del Marañón.

Yo desconozco qué relación puede tener la consejera con Quinto Vásquez, pero ese tipo de comunicación, no identificándose, además, no creo que sea de profesionales. ¿Qué tiene que ver conmigo, por qué él quiere interferir en la gestión de la consejera Janet Reátegui? Él escribe como una manera de querer amedrentar y sin identificarse ¿por qué a qué le teme él que no se identificaba?

Yo no lo conozco, lo único que sé es que es gerente en Requena. Yo soy un profesional igual que él, ambos nos merecemos respeto. Somos autoridades y no se ve bien que ande escribiendo esas cosas que realmente me parecen un amedrentamiento” habló molesto el director de la red de Datem del Marañón.

QUÍMICOS QUE RENUNCIARON.

Erick David Vásquez Mora, Layne Valeria Saldaña Mora, son los químicos que renunciaron a la red de salud de Datem, luego de hacer la denuncia. Ambos serían primos. Se hablaba que el primero sería hijo del gerente Quinto Vásquez, en su primer compromiso. Pero luego la misma consejera, mencionó que no era real y que ambos jóvenes, procedían de Indiana.