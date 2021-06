¿Por qué algunas personas que han tenido covid confirmado no generan anticuerpos?

Según pruebas rápidas o de antígeno.



No son pocos los casos de personas que se han hecho las distintas pruebas cuyos resultados arrojan NO reactivo, pese a que tienen la absoluta certeza de haber pasado por el drama de la temida enfermedad.

“Hay un grupo de personas que, aunque hayan tenido la enfermedad, se hayan vacunado o ambas cosas; no generan anticuerpos. Eso en realidad no es un fenómeno reciente de la vacuna covid. cuando se dice que tal vacuna tiene el 95% de eficacia, eso quiere decir que genera anticuerpos en un 95% de personas y la diferencia no.

Y eso es para cualquier vacuna. Toda vacuna no origina el 100% de respuesta protectora contra la enfermedad que se quiere proteger. Igual acá con covid, pese a vacunarse no hay respuesta de anticuerpos al 100%.

Por enfermedad se espera que haya respuesta de anticuerpos, pero no todas las personas que se han enfermado tiene una respuesta de anticuerpos. Por ahí una débil exposición del antígeno, una carga viral poco intensa suficiente para dar positivo a la prueba, pero no suficiente para el ejercicio inmunológico de generar una respuesta de anticuerpos.

Varios no generan anticuerpos y eso incluso ya se ha venido notando desde el año pasado en varias personas que empezaron a llegar y que no generaban anticuerpos. Una de las varias lecturas es que el anticuerpo como es negativo, no está protegido. Después hubo otro punto como que la enfermedad también podría generar inmunidad celular. La inmunidad celular NO se evidencia en ninguna de las pruebas que hacemos.

La inmunidad humoral sí. Cuando se dice tiene Igm o Igg, por la enfermedad covid, eso es inmunidad humoral. Hay la del otro tipo que es celular y esta no se puede detectar por ninguna prueba. Pero es posible que una de esas personas haya desarrollado algún grado de inmunidad celular. Pero no lo sabemos porque no hay pruebas para ver si funcionó la inmunidad celular.

En todo caso, la inmunidad celular, también dice la literatura, que actuaría si en un siguiente brote, en un siguiente evento, el virus tratara de entrar a sus cuerpos. Entonces la inmunidad celular se encargaría de avisar a la inmunidad humoral que rápidamente haga anticuerpos y de esa manera se desarrollaría una defensa. Se activaría por el mecanismo de inmunidad celular.

Eso es literatura, pero si se quiere saber cuál persona ha desarrollado inmunidad celular, no lo podemos saber porque no hay pruebas que detecten inmunidad celular. La Igg o igm es la prueba de inmunidad humoral que se ha activado, la otra (celular) no hay pruebas” ilustró el doctor César Ramal Asayag.