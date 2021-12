Lo degrada de puesto y lo cambia de localidad de trabajo.

Una acción negativa que los más de mil afiliados que tiene el sindicato mayoritario de trabajadores de la empresa Petroperú, no están dispuestos a aceptar. “Si ahora aceptamos este atropello laboral, mañana a cualquier trabajador lo pueden botar como un perro” remarcaron desde la secretaría del sindicato mayoritario de trabajadores administrativos de Petroperú.

“Un atropello grande contra nuestro secretario general Aldo Collantes Tirado, por no aceptar al gerente de Petroperú la propuesta de negociación colectiva que ofrecía. No aceptó y él tomó represalias bajándolo de categoría y cambiándolo de lugar de trabajo.

La norma de Relaciones Colectivas nos ampara, él gerente no puede hacer eso, está violando la norma. No respeta la línea dirigencial del presidente de la república que hoy (ayer) ha inaugurado la Escuela de Sindicatos. ¿Entonces dónde va la conducta de ese gerente?” señalaron.

¿Por qué no aceptaron la propuesta de negociación colectiva del gerente de Petroperú?

-No se aceptó porque ofrecía un tema paupérrimo, insignificante. Se consultó a los más de mil afiliados si aceptaban o seguíamos con el arbitraje, mandaron seguir con el arbitraje. Quiere dar migajas. La mayoría de sindicatos chiquitos han aceptado, pero nosotros somos el sindicato mayoritario de Petroperú.

Ya se han enviado cartas de protesta al ministerio de trabajo, al de energía y minas, a la OIT, al Congreso de la República; se han pronunciado en todos los extremos en contra de lo hecho por el gerente de Petroperú.

¿Y encima han salido sendos reportajes involucrando al gerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo, en presuntos actos de corrupción?

-Así es. El sindicato mayoritario no avala actos de corrupción por lo que de inmediato se ha pedido la separación del cargo del gerente Chávez Arévalo y de todos los responsables que hayan estado involucrados.

Nos preguntamos qué hace el área de Control Interno que no ve esos actos, el de Seguridad, que nunca hacen nada y más bien andan en contra de los trabajadores, también deben retirarles la confianza.

El presidente del directorio Oscar Vera Gargurevich, brilla por su ausencia y nunca se ha solidarizado con nuestro secretario por el tremendo abuso laboral cometido, por lo que ya no tiene nuestro respaldo y pedimos su renuncia inmediata.

El sindicato de trabajadores administrativos de Petroperú también pide la reposición inmediata del compañero Arturo Muñoz, gerente de compras de hidrocarburos; quien fue despedido abruptamente por oponerse a estos presuntos actos de corrupción que salen a la luz pública.

Intervención inmediata de Contraloría de la República. Se evalúa una paralización laboral de todos los afiliados, a fin de deslindar con esos presuntos actos de corrupción.

Nos ponernos en pie de lucha, por quien siempre ha hecho respetar nuestros derechos, no solamente con esta administración sino con todas las que nos han querido recortar y limitar el derecho a la defensa del reconocimiento de nuestro trabajo a través de una Negociación Colectiva digna.