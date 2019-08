Por falta de pago a personal se pone en riesgo vida de pacientes con insuficiencia renal

Unos 25 pacientes del 4to. turno no son dializados hace cinco días.

Fiscalía de prevención del delito llegó ayer hasta el hospital regional.

Luego firmó un acta y se retiró, acta que fue tomada como un “antalginazo” por los pacientes ahí presentes ya que les dijeron que los iban a colocar en el cronograma de atención del día. El mismo personal les dijo que eso no sería posible porque todos los turnos estaban llenos, todas las máquinas ocupadas según cronograma.

Al ingreso del área donde se dializan tres veces a la semana los pacientes vulnerables con insuficiencia renal, se pudo observar un letrero que claramente decía:

“Señores pacientes: por motivo de falta de pago desde el mes de mayo se suspende las atenciones del cuarto turno. Pedimos su comprensión. Mil disculpas”.

“Supuestamente a ellos les están ofreciendo que van a entrar en este turno, acá está la lista de pacientes que entran en el segundo turno, ¿en qué máquina los van a poner a ellos si no hay cupo? Eso es falso, la fiscalía ha venido a crear expectativas donde no hay posibilidad. Cada paciente tiene su cupo ahí.

No se puede seguir prestando servicio al cuarto turno de hemodiálisis, como personal locador del hospital regional en general no nos pagan por cuatro meses. Supuestamente nos paga una Service, pero no paga, no dan respuesta. Se conoce que supuestamente no hay presupuesto y los trabajadores no podemos vivir sin sueldo. ¿Quién vive sin comer, sin tomar durante cuatro meses? Nadie en su sano juicio.

Ellos se dializan pasando un día sino acumulan líquido, pueden tener infección generalizada, son pacientes críticos, vulnerables. Nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, varias somos padre y madre, la estamos pasando muy mal.

Tenemos un compromiso con nuestros pacientes por eso los hemos venido atendiendo por todos estos meses, pero ya es insostenible, es un maltrato al personal de esta área tan crítica”, expuso parte del personal impago.