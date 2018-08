A través del mundo artístico y de forma especial en los contenidos de temas musicales y en palabras de los cantantes, han sucedido mensajes directos e indirectos a las políticas equivocadas de los gobernantes y a las posturas de políticos que llegan a ser autoridades y hacen abuso de poder, y muestras incoherencias en lo que pregonan y hacen.

Una reciente muestra es lo que ocurrió durante un concierto del grupo musical mexicano Maná, en Bolivia, cuando el vocalista de nombre artístico “Fher”, le dijo al público de Santa Cruz que entendía el porqué de los gritos de “Bolivia dijo no”. Que es un lema de rechazo a la decisión del presidente Evo Morales de postular de nuevo a la reelección, pese a que un referéndum rechazó esa posibilidad.

Así, vemos una figura de corrupción, debido a que abusando del poder político se pretende hacer lo que nos da la gana, sin respetar las decisiones democráticas. Y justo ayer hacíamos referencia a una postura de Morales respecto a que ya tienen una ley contra la corrupción y que les faltaría una ley contra la mentira, y vaya quién lo dice. De prosperar la nueva ley en el vecino país del sur, será quizás a él, a quien primero tendrían que aplicarle la sanción “pinocho”, en alusión al cuento infantil.

Ese es el problema de los políticos en general en Latinoamérica, mucho bla, bla, bla, y poco a casi nulo cumplimiento de esas palabras bonitas y comprometidas con los intereses de sus países. Es por eso que ante tanta impotencia los musicólogos de diversos géneros no dudan en dedicarles un tema sutil o directo.

Y en esa línea que todos hablamos de no usar indebidamente los bienes y servicios del Estado, también nos “pasamos”, la viveza criolla entra a tallar, como lo que quiso hacer y después se arrepintió el congresista de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce; quien con un documento en hoja membretada del Congreso de la República solicitó resguardo policial para la ceremonia de inauguración de su restaurante en la Costa Verde-Lima, con el argumento de que iban a asistir personalidades. Y ? Eso era su tema, tendría que haber contratado seguridad privada y pagar con su dinero.

Carlos Bruce se suma a las congresistas que el jueves recibieron, a nuestro entender, sanción benevolente del pleno del Congreso de la República. Estas autoridades se creen intocables y sus colegas de bancada lo dejan en evidencia con sus decisiones blandas y hasta cierto punto cómplices. Porque Bruce pidió disculpas, dice, atenúa la intención. Bárbara interpretación del acto incorrecto y sancionable con drasticidad, como debió ser.

La idea además, es sentar precedente de que los recursos y servicios del Estado son para las acciones que se enmarquen dentro de ese contexto, no para temas particulares, por muy autoridad que uno sea. También a modo de justificación dicen que Bruce retiro su solicitud dos horas antes del evento, evidentemente porque ya sabía que lo iban a denunciar. La viveza por delante, no? Solo fue amonestado y le aplicaron 60 días de multa. Rechazamos estas decisiones lesivas para la moral nacional.