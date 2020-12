Policías de la comisaría Iquitos ayudan a personas indigentes

A través de un video en las redes sociales exigieron a las autoridades que velen por ellos

Dos agentes policiales de la comisaría Iquitos, quienes prestaban servicio por inmediaciones del mercado de productores, grabaron un video y le colgaron en las redes sociales, para dar a conocer la situación en la que se encontraban un grupo de personas en la calle, abandonadas a su suerte, bajo la lluvia, tapados como un plástico en la vereda.

En sus cuentas de Facebook escribieron lo siguiente:

“Buenas tardes, comparto esta triste historia con la finalidad de poder conseguir algún apoyo para estas 2 personas de avanzada edad que viven a la deriva en la esquina de las calles Condamine con Requena – ciudad de Iquitos.

Es nuestro segundo día de servicio en esta dirección y pudimos constatar que estas dos personas se encuentran en completo estado de abandono; siendo el caso de uno de ellos, que es más crítico, debido a que no puede caminar y tiene que arrastrarse por el suelo y hacer sus necesidades fisiológicas en plena vía pública a vista y paciencia de las personas que transitan por el lugar. Hacemos un llamado a todas las autoridades, ONG, instituciones públicas y privadas, personas de buen corazón que recurran a este llamado; nosotros como efectivos de la Policía Nacional Del Perú con los pocos recursos que contamos le pudimos proporcionar alimento y algo de vestimenta. Que en estas fechas navideñas no deje de imperar en nosotros ese sentimiento de poder ayudar a los que lo necesiten. Gracias”

Esperemos que las autoridades tomen en cuenta este llamado. Vayan por el lugar y atiendan a estas personas de la tercera edad. (C. Ampuero)