Tripulantes zarparon sin ninguna novedad

Ante el requerimiento del representante del Ministerio Público, Abg. Sergio Anticina Muñoz, fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto Nauta, con la finalidad de realizar una diligencia fiscal; el último martes 22 en horas de la mañana, personal policial con participación del Abg. Kroker Cochachí Castillo, fiscal adjunto provincial penal de Nauta, Raúl Quevedo Mares representante de la empresa Plus Petrol, a bordo de la embarcación fluvial Trans Tour – XIII, placa IQ- 021889-MF, se constituyeron hasta la comunidad nativa Saramurillo, río Marañón.

Tras 06 horas de viaje vía fluvial, al llegar a dicha comunidad, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional constataron que en el puerto a orillas del río Marañón, se encontraba acoderada la embarcación fluvial Urubamba IX, en cuyo interior se encontraba la tripulación.

En el lugar, unos 25 pobladores de dicha comunidad manifestaron su incomodidad por la presencia de las autoridades visitantes, no observando alteraciones al orden público; fue en esas circunstancias que se solicitó la presencia del representante de la embarcación presuntamente retenida “Urubamba IX”, haciéndose presente Ezequiel Pizango Inuma, patrón de la indicada embarcación, quien manifestó que en pocas horas estarían zarpando, por lo que las autoridades optaron por retornar a la ciudad de Nauta.

Posteriormente, Ezequiel Pizango Inuma, patrón de la embarcación, vía telefónica comunicó que junto a su tripulación Nelson Macahuachi Ypushima – práctico; Walfrano López Inuma – motorista; Dolcey Augusto Peña Martíin – Timonel, y Luzmila Espinoza Lázaro – cocinera, cerca de las 2 de la tarde aproximadamente zarparon del lugar sin registrar novedad alguna.

(C. Ampuero)